Muratpaşa İnovasyon Günleri başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini, iş dünyasıyla buluşturacağı Muratpaşa İnovasyon Günlerinde ikinci eğitim dönemi başladı.

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM), katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günlerinde ikinci eğitim dönemi başladı.

Yenilikçi iş fikrine sahip herkese açık girişimcilik ve iş fikirleri eğitim programı, iş ve gelir modeli geliştirme, iş planı hazırlama, pazarlama ve satış gibi 10 ayrı başlıktan oluşuyor. 18 oturumda tamamlanacak program üç gün devam edecek. Eğitim programına katılan girişimci ve girişimci adaylarına üçüncü günün sonunda sertifika verilecek.

Temmuz ayında ilk eğitim programı gerçekleştirilen Muratpaşa İnovasyon Günlerinin ikinci eğitim programında yer alan isimlerden biri Işıklar Caddesi ve Kaleiçi’nde işletmeleri bulunan Çağdaş Bozkurt oldu. Bozkurt, Antalya’da seyyar satıcıları hijyenik ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, düzenli şehircilik ve belediyecilik anlayışıyla konumlandırmak üzerine çalıştığını söyledi. Projesi üzerine çalışırken ASSİM’le tanıştığını aktaran Bozkurt, “İnovasyon Merkezi’nin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Belediyeler ve dernek çatısı altında bir araya gelecek işletmelerin birlikte yürütebileceği projeleri geliştirmek için buradayım” şeklinde konuştu.

"Projeler"

Akdeniz Üniversitesi Pazarlama bölümü mezunu Ahmet Furkan Sarı ise karavan konseptli kafeshop projesini geliştirmek için Muratpaşa İnovasyon Günlerine katıldığını söyledi. “Burada hem projemi geliştirebileceğimi hem de inovasyon konusunda öğrenebileceğim şeyler olduğunu düşünüyorum” dedi. Ayrıca, kahve atıkların gübreye çevirmek konusunda bir sosyal sorumluluk projesi üzerine çalıştığını dile getiren Sarı, “Muratpaşa Belediyesi ASSİM’i duyduğumda bana katkılarının olabileceğini, ortak proje yürütebileceğimizi düşündüm. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular. Belediyenin veri tabanına kayıtlı bir girişimci olarak projelerimi ASSİM’le beraber yürütebileceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

"Final eylülde"

Girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen Muratpaşa İnovosyon Günlerinde, ikinci eğitim programının tamamlanmasıyla birlikte iş fikri sahiplerine, iş dünyası ile etkileşim, ön kuluçka, kuluçka ve ortak çalışma alanları, mentorluk, danışmanlık gibi destekler verilecek. Bu destekleri alan girişimci adayları, eylül ayında, Muratpaşa İnovasyon Günlerinin final programına katılacak. Final programında, yenilikçi ve özgün fikirler iş insanlarıyla buluşacak ve oluşturulacak jüri en iyi iş fikirlerini belirleyecek.

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