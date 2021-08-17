ASAT konteyner evlerin alt yapı çalışmasını yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Manavgat yangının ardından ilçelerde inşa edilen konteyner evlerin altyapı bağlantılarını tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat yangının ardından bölgede yapılan konteynerlerin alt yapı çalışmalarını tamamladı. Akseki Kepezbeleni Mahallesi’nde evleri zarar gören vatandaşlar için konulan 34 adet konteyner evin de bağlantıları yapıldı. ASAT ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmayla barınakların içme suyu ve kanalizasyon bağlantılarını kısa sürede tamamlayarak konteyner evlerde konaklayacak olan vatandaşların hizmetine sundu.

Öte yandan Akseki İlçesi Cevizli Mahallesi’nde geçtiğimiz gün meydana gelen anız yangını da ASAT ekiplerinin ve vatandaşların çabaları ile söndürüldü. ASAT’a ait kepçe yangın alanının etrafında güvenlik şeridi oluşturarak alevlerin ormanlık alana sıçramasını ve yeni bir afet tehlikesinin başlamasını önledi.

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