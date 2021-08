Konyaaltı'nda köpekler banyo seanslarıyla serinliyor

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nin misafirleri, sıcak yaz günlerinde banyo seanslarıyla serinliyor.

Antalya’da hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bugünlerde Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan misafirler çeşitli önlemler alındı. Rehabilitasyon Merkezi’nde misafir edilen 117 köpek ve 91 kediyi sıcaklara karşı serinletmek için çeşitli yöntemler uygulanıyor. Merkezde tavan vantilatörleri ile hava sıcaklığı düşürülüyor, günlük olarak kedi ve köpeklerin yaşam alanları sürekli yıkanıyor. Köpekler için de banyo seansları düzenleniyor. Görevli veterinerler, havaların ısınmasıyla köpeklerin de sıcaklardan kaynaklı denge kayıpları yaşayabildiğini söyledi. Rehabilitasyon merkezinin misafirlerinin alt zeminlerinin serinletmesi ve yıkanması işlemini günlük gerçekleştirildiklerini belirten veterinerler, bu yöntemlerle hayvanları ferahlattıklarını aktardı.

"Sahiplenme çağrısı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, can dostların sağlığını önemsediklerini söyledi. Rehabilitasyon merkezindeki misafirlerin güvenliği ve sağlığı için her türlü önlemi aldıklarını dile getiren Başkan Semih Esen, vatandaşları da minik dostları sahiplenmeleri için merkeze davet etti. Başkan Esen, “Merkezimizde tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturuyoruz. Sağlığına tam anlamıyla kavuşturduğumuz can dostlarının duyarlı vatandaşlarımız tarafından sahiplenmesini de çok önemsiyoruz” dedi.

