Serik Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar’da devam ediyor.

Serik Belediyespor, Afyonkarahisar'da Teknik Direktör Bülent Akan nezaretinde günde çift idman yaparak sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Akan, “Afyon’da yeni sezon hazırlıklarımızı güzel bir ortamda sürdürüyoruz. Günde çift idman yaparak yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. 23 Ağustos’ta kampımız sona erecek. Kamp boyunca 2 hazırlık maçı daha yapacağız.” dedi.



Gençler kampın gözdesi

Serik Belediyespor'un alt yapısından geçtiğimiz sezon ve bu sezon A takım kadrosuna katılarak profesyonel olan Ergün Nazlı, Ahmet Atik, Furkan Efe Bildir, Ali Rıza Karaman (kaleci), Berkant Eren Batuhan Atal kamptaki çalışmalar ile teknik direktör Bülent Akan ve teknik heyetin gözüne girdi.

Serik temsilcisi kamp çalışmaları sırasında dün Ispartaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maç 11'lik beraberlikle sona erdi. Yeşilbeyazlılar kamp çalışmaları sona ermeden önce Amedspor ile bir hazırlık maçı yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.