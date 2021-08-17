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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da tekne yangının atıkları temizleniyor

İHA

Alanya'da tekne yangının atıkları temizleniyor

Alanya Türkler Limanı’nda meydana gelen yangın sonrası küle dönen teknelerin deniz yüzeyinde bıraktıkları atıklar, Alanya Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

Alanya Türkler Limanı’nda turistik tur teknelerinde meydana gelen yangının ardından bölgede ilk etap temizlik çalışması yapıldı. Deniz yüzeyindeki yanmış tekne atıkları ve küller file sistemi ile toplanarak temizlik sağlandı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu deniz yüzeyinde ve kıyıda oluşan yangın atıkları toplanmaya devam ediyor. Belediye ekipleri yanan teknelerden kaynaklı deniz kirliliğine deniz yüzey araçları ile hem karadan hem de su yüzeyinden müdahale ederek temizlik yaptı. Atıkların tamamen bertaraf edilmesi için batık teknelerin kaldırılmasının ardından 2. etap detay temizliği yapılacağı açıklandı.

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