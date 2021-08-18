Çocuklar ağızlarında yumurta taşıdı, halat çekme yarışı yaptı Manavgat’ta yaz Kur’an kursuna veda etkinliği düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yaz Kur’an kursunda düzenlenen veda etkinliğinde öğrenciler çuval, yumurta taşıma ve halat çekme yarışı etkinlikleriyle gönüllerince eğlendi.

Manavgat Salkımevler Camii’nde 5 Ağustos tarihinde başlayan yaz Kur’an kursunun 20 Ağustos’ta sona ermesi nedeniyle veda etkinliği düzenlendi. Cami avlusunda düzenlenen etkinlikte çocuklar piknik yaptıktan sonra çuval, yumurta taşıma ve halat çekme yarışı yaptı. Yaz Kur’an kursu veda etkinliğinde çocuklar gönüllerince eğlenirken, Kur’an öğrenen çocuklara ise Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, Kur’anı Kerim hediye etti.

Manavgat’ta yaklaşık 4 bin çocuğun 264 camii ve Kur’an kursunda eğitim gördüğünü ifade eden İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, “Bu yıl da her yıl olduğu gibi milyonlarca öğrencimiz, Camii ve Kur’an kurslarımızda yaz Kur’an kursu için geldiler. İlçemizde de yaklaşık 4 bin öğrenci 264 Camii ve Kur’an kursunda öğrenim gördü. Özellikle dini bilgiler, peygamber efendimizin hayatı, Kur’an okuma, milli ve manevi değerlerimizi öğrenme noktasında güzel hizmetler oldu. 5 Temmuz’da başlayan Yaz Kur’an kurslarımız 20 Ağustos tarihinde sona erecek. Bugün de Salkımevler Camii’nde kursumuzun sona ermesi nedeniyle Selami Hacet hocamızın önderliğinde etkinlikler düzenlendi. Çocuklarımız piknik yaptılar, şimdi de oyunlar oynuyorlar. Çok şükür halkımızın yaz Kur’an kurslarına teveccühü çok yüksek. Biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çünkü bu kurslarımız çok önemli. Halkımızın genel itibariyle dini bilgilerini öğrendiği en önemli yerlerden birisi Yaz Kur’an kurslarıdır” dedi.

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