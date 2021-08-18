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Antalya’da yangın felaketinin yaraları sarılıyor Evleri yananlara AFAD’dan konteyner ev AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: “Devletimiz tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanında”

İHA

Antalya’da yangın felaketinin yaraları sarılıyor Evleri yananlara AFAD’dan konteyner ev AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: “Devletimiz tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanında”

Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz gecesi meydana gelen yangın felaketinin yaraları sarılıyor. Günlerce süren yangın afetinin arkada bıraktığı enkaz bölgedeki ekiplerce kaldırılırken, uygun yerlere AFAD'ın yaşam konteynerleri kuruluyor.
Akseki’nin Kepezbeleni Mahallesi'nde hasar tespit çalışmalarının ardından Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de iş makineleri ile yanan evlerin enkazlarını kaldırma çalışmaları yapıyor. Yangınlarda evleri zarar görenler için mutfak, oturma odası, tuvalet ve banyodan oluşan 42 adet yaşam konteynerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından belirlenen vatandaşlara teslim edilmeye başlandı.

“Konteyner kent kuruldu”
Kepezbeleni Mahallesi'nde yangından zarar gören yerlerde incelemelerde bulunan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Tüm gücümüz ile tüm imkanlarımız ile milletimizin emrindeyiz" dedi. Yangın çıktığı andan itibaren devletin milletin yanında olduğunu söyleyen Taş, “Yangın ilk çıktığı andan itibaren hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile ilgili bakanlıklarımız hem yangın söndürme çalışmaları hem de milletimizin yanında oldu. Bugün görüyorum ki şu anda Kepezbeleni köyünde konteyner kent kuruldu. Evi yanan vatandaşlarımıza devletimiz konteyner evleri verdi. Burada mağdur olan vatandaşlarımıza bizler gerek belediye başkanımız, gerek bakanlıklarımız milletimizin yanındayız. Konteynırların klimaları takılmış, elektrik bağlantıları yapılmış, suları bağlanmış ve kanalizasyon bağlantıları da şu anda gerçekleştirilmiş durumda. Vatandaşlarımız birkaç gün içerisinde konteynerlere yerleşip burada kalabilecekler” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm
Yangından zarar gören Kepezbeleni mahallesinin kentsel dönüşüme dahil edildiğini söyleyen Taş, “Kepezbeleni mahallesi kentsel dönüşüme dahil edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yangından zarar gören evler yeniden yapılacak ve kentsel dönüşüme dahil edilecek. Kentsel dönüşüm ile birlikte buralar alt yapısıyla, yollarıyla yeni yapılan evleri ile buralar insanlarımızın yaşayabileceği şekilde mükemmel bir hale gelecek. Cumhurbaşkanlığımızın talimatı ile yanan tüm ağaçların yenileri dikilecek. İlk yağmurlar ile birlikte aralık ayı itibariyle yanan ağaçların da yenilenmesi çalışmaları başlayacak. Burada şu anda hummalı bir çalışma var. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki, devletimiz tüm kademeleri ile burada. Milletimizin yanında ve yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız ile görüştük. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorlar. İlgili görevlilere teşekkür ediyorlar. İnşallah kısa zamanda bu yangın afatının izlerini hep birlikte sileceğiz. Buraları daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Tüm gücümüz ile tüm imkanlarımız ile milletimizin emrindeyiz" dedi.

61 ev zarar gördü
Kepezbeleni köyünde 61 evin yangından zarar gördüğünü kaydeden Taş, “Maalesef bir vatandaşımızı da kaybettik. Ben özellikle Antalya’da yangında vefat eden 7 vatandaşımıza ve Kepezbeleni köyünde vefat eden hemşerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. İnşallah yanan bu 61 evin de yenisi birebir kentsel dönüşüm kapsamında yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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