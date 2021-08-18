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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AEDAŞ, enerjisi ile ‘Manavgat’ın yanında

İHA

AEDAŞ, enerjisi ile ‘Manavgat’ın yanında

Tüm Türkiye’yi derinden yaralayan yangınlar sırasında hizmet bölgesinin enerji ihtiyacını güvenli bir şekilde sağlamak hedefiyle ilk günden beri sahada olan AEDAŞ, tüm kaynak ve ekipleri ile Manavgat’ın yanında yer aldı. Kamu kurumları ile koordineli bir çalışma sergileyen AEDAŞ, yangının kontrol altına alınmasının ardından Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki'de zarar gören bölgelerin tamamını yeniden enerjilendirdi.

Manavgat’taki orman yangını tüm Türkiye’yi derinden sarsarken bölgede elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.(AEDAŞ) yangının başladığı ilk günden itibaren bölgede kriz masası oluşturarak gece gündüz kesintisiz enerji için sahada hizmet verdi. Manavgat’ta 28 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada birden başlayan orman yangını 218 saatin sonunda söndürülürken yangınların başladığı ilk saatlerden itibaren AEDAŞ, ekipleri ve tüm imkanlarıyla sahadaydı.
Yangının söndürüldüğü alanlarda hızlı bir şekilde tespit çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “400’e yakın personelimizle zarar gören bölgelerin tamamını kısa bir sürede yeniden enerjilendirdik. Hiç zaman kaybetmeden zarar gören ve kullanılamaz hale gelen altyapının yenilenmesi için de yatırım çalışmalarına başladık’’ dedi.

“Enerjisiz abone kalmadı”
Afet döneminde enerji ihtiyacının öneminin farkında olarak teslim alınan mahallelerde şebekenin hasar durumuna göre hareket edildiğini aktaran Müdüroğlu, “Yangınların yaşandığı bölgede kullanılabilir durumda olan meskenlerde üç mahalle haricinde orta gerilim seviyesinde enerjilendirme ilk birkaç saat içerisinde gerekli onarım ve yenileme çalışmaları sonrası yapıldı. Üç mahallemizde ise hasarın büyük olması nedeniyle kısa sürede onarılmasının mümkün olmadığı tespit edildi ve bu mahallelerde enerji ihtiyaçları en geç 24 saat içerisinde jeneratör vasıtasıyla sağlandı. Bu mahallelerde 24 kilometrelik orta gerilim hattının yapımına başlandı ve hattın büyük bölümü tamamlandı. Yangından etkilenen bölgelerin büyük çoğunluğunda alçak gerilim seviyesinde, ilk 24 saat içinde gerekli onarımlar ve yenileme çalışmaları yapılarak enerjilendirme kalıcı olarak temin edildi. 2 mahallemizde ise alçak gerilim seviyesindeki şebekemizin tamamının kullanılamaz durumda idi. Harekete geçerek şebekeyi yeniden tesis ettik ve 48 saat içerisinde abonelerimiz kalıcı olarak enerjilendirildi. An itibari ile bu bölgemizde enerjisiz abone kalmamış bulunuyor” diye konuştu.

“54 kilometre elektrik dağıtım şebekesi hasar gördü”
Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmalarına başlayan AEDAŞ ekipleri, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında bin 616 direk 54 kilometre alçak gerilimorta gerilim elektrik dağıtım hattının hasar gördüğünü, yaklaşık 40 kilometre abone bağlantı hattının kullanılamaz durumda olduğunu belirledi. Bölgede hayatın normale dönmesi adına harekete geçen ekipler, yangından etkilenen 706 trafoda bulunan 40 bin aboneye enerji sağlamak için çalıştı. Yangından etkilenen 53 mahallenin tamamına yangın soğutma çalışmalarının hemen ardından yeniden enerji verildi. Yangında evi hasar gören afetzedelerin konaklaması için kurulan konteynerlerin elektrik bağlantıları anlık olarak devam ederken şu ana kadar 374 konteynerin elektrik bağlantısı gerçekleştirildi. Enerji verilemeyen yerlerde 42 adet jeneratörle acil ihtiyaçlar karşılandı.

“Özel arazi araçları ile bölgeye destek”
Bölgede enerji arzında sorun çıkmaması adına tüm imkanlarını seferber eden AEDAŞ yangınlarda zarar görenler için oluşturulan yardım toplama merkezlerine de su ve gıda desteği sağladı. Kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde hareket ederek can dostlarımız olarak kabul ettiğimiz canlıların tahliyesi ve ilaç, gıda yardımlarının ulaştırılması konusunda aktif olarak çalışmalara katkı sağlayan şirket, yangında zarar gören hayvanların tedavisi ve korunması adına özel arazi araçları ile destek veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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