AÜ’de 8 fakülte ve 10 MYO çevrim içi mezuniyet töreni düzenledi

Akdeniz Üniversitesinde mezuniyet süreci tamamlandı. Pandeminin seyrine göre önlem alınarak yüz yüze ya da online yapılan törenler 8 fakülte ve 11 MYO'nun mezuniyet töreni ile sona erdi.





Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker ile fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ve akademisyenler de öğrencileri yalnız bırakmadı.

Herkes için zorlu bir süreç olan küresel salgın nedeniyle eğitimi ve mezuniyeti uzaktan tamamlamak zorunda kalmanın burukluğunu yaşadıklarını söyleyen Özkan, “Hayatınızın en güzel zamanlarından biri olan üniversite yıllarınızın sonuna geldiğimiz bugünde sizleri böyle uğurlamak istemezdik. Ancak böyle zorlu bir sürece rağmen eğitimini başarıyla tamamlayan siz öğrencilerimizi yürekten kutluyor ve bu muvaffakiyetinizin ömür boyu sürmesini diliyorum. Hayatımızın önemli dönüm noktalarından biri olan mezuniyetinizle bugün sizleri yeni yaşamlarınıza uğurlayacağız. Biliyorum hepiniz farklı duygular içerisindesiniz. Hem mezun olmanın gururunu ve heyecanını hem de okulunuzdan ve arkadaşlarınızdan ayrılmanın hüznünü bir arada yaşıyorsunuz. Bizler de heyecanınızı yürekten hissediyor, Akdeniz Üniversitesi olarak sizin gibi değerli öğrencileri hayata kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



“Akdeniz Üniversitesi mezunu olarak işaret edileceğinize inancım tam”

Büyük hızla değişen dünyanın köklü değişiklikleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Rektör Özkan," Akdeniz Üniversitesi'nden iyi bir eğitim alarak donanımlı, alanında yetkin, çağı yakalamış, yeniliklere, teknolojiye hakim bireyler olarak mezun oluyorsunuz. Üniversite eğitiminizi tamamlıyorsunuz ancak asıl eğitim meslek yaşamınızda başlıyor. Türkiye’nin ve hatta dünyanın dört bir yanında mesleğinizi yerine getireceksiniz. Eğitim, tarım, ekonomi, mühendislik gibi her biriniz farklı bir alanda insana, hayata dokunan işler yapacaksınız. Sorumluluğunuz büyük çünkü vatana, millete layıkıyla hizmet etmek bu ülkenin evlatları olarak hepimizin en önemli görevidir. Nerede, hangi iş dalında olursanız olun işinizi en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğinize ve bulunduğunuz konumlarda Akdeniz Üniversitesi mezunu olarak işaret edileceğinize inancım tam” dedi.

"Mesleğinizi sevin"

Öğrencilerin mezun olarak hayatlarında yeni bir dönem başladığını vurgulayan Rektör Özkan, “Sizlere en önemli tavsiyem mesleğinizi sevin. Ne kadar yoğun ve zorlu şartlar altında görev yaparsanız yapın güçlüklerden yılmayın, asla pes etmeyin, girişken olun, gerektiğinde risk almaktan kaçınmayın. Çünkü hayatta ancak çalışıp, emek verenler emeğinin karşılığını alabilir. Ve ancak bu sayede hayal ve hedeflerinize kavuşabilirsiniz. Mezun olup aramızdan ayrılsanız da her zaman Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir parçasısınız. Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak her zaman sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyor, hepinize en içten sevgilerimi gönderiyorum. Hepinize mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından fakülte ve myo birincilerine çevrim içi ortamda belgeleri takdim edildi.



“20202021 eğitimöğretim yılında 10 bin 429 öğrenci mezun oldu”

Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu da düzenlediği mezuniyet töreni ile 52 öğrencisini mezun etti.

Son düzenlenen törenlerde fakülte ve meslek yüksekokullardan 6 bin 549 öğrenci daha başarıyla mezun olurken Akdeniz Üniversitesi yaz boyu düzenlediği mezuniyet törenleri ile 20202021 eğitimöğretim yılında fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerden toplam 10 bin 429 öğrenciyi yeni yaşamlarına uğurladı.

