Alanya Belediyesi’nden 70 çocuğa sünnet hizmeti

Alanya Belediyesi ücretsiz sünnet hizmetleri çerçevesinde 70 çocuğu sünnet ettiriyor.



Alanya Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği sünnet organizasyonları, Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde devam ediyor. Alanya Belediyesi sağlık ekipleri ve uzman personel tarafından 2 gün sürecek ve gruplar halinde 70 çocuğun sünnet edileceği program bugün başladı. Sünnet organizasyonuna Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, aileler ve çocukları katıldı.

Belediye’ye başvurarak kayıt yaptıran ailelerin gelmesiyle birlikte sünnet programı dua töreni ile başladı. Aileler ve çocuklar, Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde uzman sağlık personelleri tarafından, hijyenik ortamda, pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen sünnet hizmetinden sırayla yararlandı.

“Çocukların kirveliğini Başkan Yücel yaptı”

Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde düzenlenen organizasyona katılan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çocukların kirveliğini yaparken ailelerin bu mutlu gününe de ortak oldu. Başkan Yücel sünnet olan çocuklara oyuncak araba, sünnet kıyafetli ve çerçeveli hatıra fotoğrafı hediye etti.

“Sünnette pandemi kurallarına özen gösteriliyor”

Alanya Belediyesi’nin uzman sağlık ekibi tarafından yapılan sünnet organizasyonunda çocukların ve ailelerin korunması adına Covid19 pandemisine uygun şekilde hareket ediliyor. Organizasyona müracaat eden ailelerden sadece anne ve baba katılabilirken 5’erli guruplar halinde 2’şer saat arayla sünnet operasyonu gerçekleştiriliyor.

“Çocuklarımızı tebrik ediyorum”

Sünnet olan çocuklara kirvelik yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla periyodik olarak yaptığımız sünnet organizasyonumuzu bu sene de pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. 70 çocuğumuzu pandemi kurallarına uygun şekilde gün içerisinde periyodik zamanlarda sünnet ettiriyoruz. Bu mutlu günü yaşayan ailelerimizin çocuklarının mürüvvetini de görmesini temenni ederim. Yine yaz ayları ve sömestr tatillerinde Pandemi koşullarına göre çocuklarımıza ve ailelerine bu hizmetimiz devam edecek. Çocuklarımızı tebrik ediyor, dini vecibelerini yerine getiren ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

1 yaş altı6 yaş üstü çocuklara Alanya Belediyesi tarafından verilen sünnet hizmetinden yararlanmak isteyen ailelerin, Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi Polikliniği’ne müracaat edebilecekleri açıklandı.

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