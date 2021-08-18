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Vali Yazıcı, başkanlığında yardım kampanyası toplantısı gerçekleştirildi Vali Ersin Yazıcı: “Türkiye’nin en büyük yangınını yaşadık”

İHA

Vali Yazıcı, başkanlığında yardım kampanyası toplantısı gerçekleştirildi Vali Ersin Yazıcı: “Türkiye’nin en büyük yangınını yaşadık”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında yangın ve sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası toplantısı gerçekleştirildi.

Ülke genelinde meydana gelen sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesi, yaraların en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak üzere AFAD öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Antalya’dan yapılacak desteklerin değerlendirildiği istişare toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yazıcı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Atılgan ve diğer sanayici ve turizmci iş insanları derneklerinin temsilcileri katıldı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, son zamanlarda ülkede yaşanan orman yangınları ile sel felaketlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve afetlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilerek yaraların en hızlı şekilde sarılması amacıyla Antalya’dan yapılacak yardımlar ile yardımların koordinasyonuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

“Türkiye’nin en büyük yangınını yaşadık”
Toplantıda Türkiye genelinde birçok noktada yangın ve sel felaketlerinin yaşandığını ve Antalya’nın da yangından en çok etkilenen il olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, “Manavgat’ta başlayıp ardında da Akseki, Gündoğmuş ve Alanya’yı tehdit eden, oralarda da can kaybına ve ciddi manada mal kaybına neden olan çok büyük bir afet yaşadık. Hem tahrip ettiği alan genişliği açısından hem de etkilediği yerleşim yeri sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük yangınını yaşadık. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız da oldu. Bizim yangınlarımız devam ederken Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş gibi çeşitli illerimizde de yangınlar yaşandı. Bir taraftan yangınlar devam ederken bir de KastamonuSinop bölgemizde de çok şiddetli bir sel felaketi gerçekleşti. Onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Maalesef ülke olarak çok şiddetli afetlerin üst üste geldiği zor bir dönemden geçiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

“Hep birlikte üstesinden geleceğiz”
Milletçe derin acılar yaşanmasına rağmen hayatın devam ettiğini ve mağdur vatandaşların yaralarını sarmak adına hem hızlı hem de koordineli bir şekilde çalışmaların yürütülmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı,“Mağdur olan vatandaşlarımıza temel hizmetleri sunmak adına hem devlet hem sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte hizmet ettik. İyi bir sınav verdik. Kimseyi mağdur etmemek adına elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi yangın başladığında Valiliğimizce bir hesap açılmıştı ve yardımları oradan kabul ediyorduk. Ancak ülke genelinde afetler yaşanınca AFAD koordinesinde yardım kampanyaları tek elden yürütülmeye başlandı. Biz de bu nedenle bir aradayız. Biz de bir afet şehriyiz. Yangından çok sayıda vatandaşımız ve esnafımız etkilendi. AFAD bünyesinde toplanan yardım kampanyasında da Antalya için ayrı bir hesap var. Bir çoğunuz zaten süreç başından beri bizimle sahadaydınız. Elinizden geldiğince yardım etmeye çalıştınız. Allah razı olsun. Vatandaşlarımızın da temel ihtiyaçları karşılandı. Şimdi normal hayatlarına geri dönmelerine ve bir nebze olsun düzenlerini daha kolay kurmalarına yardımcı olmak amacıyla bu kampanyamızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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