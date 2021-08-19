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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 4 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İHA

Antalya'da 4 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Antalya’da 4 ayrı evden 70 bin 500 lira değerinde eşya ve para çalan şüpheli, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Muratpaşa Çağlayan Mahallesi ve Konyaaltı Liman, Pınarbaşı, Altınkum mahallelerinde değişik tarihlerde meydana gelen 4 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahsın Y.A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahsın, tespit edilen 4 ayrı evden hırsızlık olayında toplam 70 bin 500 lira değerinde çeşitli eşya ve dövizler çaldığı tespit edildi. Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramada bin 230 dolar, 15 euro ve 5 bin lira olmak üzere toplamda yaklaşık 15 bin 500 lira kadar müştekilerin ikametlerinden çalındığı değerlendirilen para ele geçirildi. Y.A., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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