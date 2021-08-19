Muratpaşa Belediyespor voleybolcuları sağlık kontrolünden geçti

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Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımının hastanede tam kapsamlı sağlık kontrolleri yapıldı.



Şampiyonluk hedefiyle bu sezon Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Muratpaşa Belediyespor Voleybol Takımının sağlık kontrolleri hastanede yapıldı. 6 Ağustos’ta bir araya gelerek sezon hazırlıklarına başlayan takımda Türk oyuncular, Ayşegül Girgin, İrem Özgür, Ayşe Çürük, Aybüke Güldenoğlu, Zehra Tönge, Ayça Ceyna Yavuz, Damla Nur Aydın, Nur Sena Kasap, İlarya Zararsız ve Merve İzbilir uzman doktorlar tarafından testlere tabi tutuldu. Oyuncuların detaylı kan tahlilleri yapılırken ekip kardiyoloji, ortopedi, göz, iç hastalıkları bölümlerinde muayene edildi. Yabancı oyuncular Porto Rikolu Genesis Collazo ve Slovak yıldız Miroslava Kijakova’nın sağlık kontrolleri ise, eylül ayında takıma katılmalarıyla birlikte yapılacak.

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