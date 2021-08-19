Cemil Meriç Kütüphanesi 64 bin 656 kişi ağırladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere armağan ettiği Cemil Meriç Kütüphanesi, bugüne kadar 64 bin 656 kitapseveri ağırladı.



Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’na enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kütüphanesi, kitapseverlerden ilgi görüyor. 19 Mayıs 2021’de, 100 bin kitapla okurlara kapılarını aralayan kütüphane şehrin en zengin kitap koleksiyonuna sahip. Kütüphaneyi açıldığı ilk 30 günde 27 bin 543, ikinci ay 23 bin 406 ve üçüncü ayın ilk yarısında da 13 bin 707 kitapsever ziyaret etti. 365 gün 24 saat açık olan Cemil Meriç Kütüphanesi, açıldığı günden bu yana toplam 64 bin 656 kişiyi ağırladı. Cemil Meriç Kütüphanesi giriş verilerine göre kütüphaneyi ziyaret edenlerin yüzde 60’ını kadınlar, kütüphaneyi tercih edenlerin çoğunluğunu da 15 ile 35 yaş aralığındaki kitapseverler oluşturuyor. Çocuklardan gençlere, yaşlılara kadar her yaş gurubuna hitap eden kütüphane, zeytin ve servi ağaçlarından oluşan bahçesi, etrafındaki portakal ve botanik bahçeleriyle de şehrin ortasında kitapseverlere doğayla iç içe bir ortam sunuyor. Özellikle 24 saat açık olması dolayısıyla öğrencilere sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışma imkanı sunan kütüphanede internet ve kafeterya imkanı da bulunuyor.

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