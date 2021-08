Antalya’daki orman yangınından 82 yaşındaki yaşlı adamı jandarma kurtardı Yangından eşeğini ve 15 bin lirasını kurtaran Mehmet Şen: "Devlet evimizi yapacak, Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin" 80 yaşındaki Esma Yiğit: "62 yıl önce gelin olarak geldiğim evde her şeyim kül oldu gitti"

Antalya’nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz gecesi meydana gelen yangın felaketinde 82 yaşındaki Mehmet Şen, kendisini yangından jandarma ekiplerinin kurtardığını söyledi. Yangından bir eşeği ve 15 bin lirasını kurtarabilen Şen, "Devlet evimizi yapacak. Devletimiz burada çalışıyor. Bize Kızılay tarafından her gün yemek veriliyor. Asker, belediye, Kızılay burada. Devletimizden Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz gecesi meydana gelen yangın felaketinde dekarlarca kızılçam ormanı yanarken 61 ev de yangından zarar gördü. Yalnız yaşayan 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel, evinin çatısını saran yangını söndürmek isterken dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Köyde enkaz kaldırma çalışması devam ederken, 42 adet yaşam konteyneri yerleştirildi.

Yangından jandarma tarafından kurtarılan 82 yaşındaki Mehmet Şen, yangın gecesiyle ilgili, "Doğdum doğalı bu köyde yaşarım. Çiftçilik yapıyorum. Yangın gecesi komşum pencereyi çalarak köyün yandığını söyledi. Ben de pijamam ile hemen dışarı çıktım, elime hortum aldım. Caminin ateş almaması için etrafını suladım. Daha sonra yanıma jandarma geldi. Beni hemen kucakladığı gibi jandarmanın aracına götürerek beni yangından uzaklaştırdı" dedi.

Eşinin yıllar önce vefat ettiğini, o günden beri yalnız yaşadığını anlatan Şen, "Yıllardır yalnız başıma yaşıyordum. Yangın gece 24.0001.00 saatleri arasında köyün girişinde ormanlık alanda başladı. Bizim evlere ateş saat 02.0003.00 arasında geldi. Evler birden yandı gitti. Evden çıkarken 15 bin lira param vardı. Sadece onu alabildim. Ayağımda pijamam ile sadece paramı alabildim. Evde altın dişlerim ile eşimin hatırası altın bilezik, yüzük ve küpeleri vardı onlar bile yandı gitti. 4 tane çocuğum var. Bir çocuğum Manavgat, bir çocuğum Gazipaşa, bir çocuğum Korkuteli ilçelerinde, bir çocuğum ise Antalya’da yaşıyorlar. 500 civarında zeytin ağaçlarım, erik, elma ağaçları hepsi yandı. Devletimiz şu anda bize konteyner ev verecek. Devlet evimizi yapacak. Devletimiz burada çalışıyor. Bize Kızılay tarafından her gün yemek veriliyor. Asker, belediye, Kızılay burada. Devletimizden Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.



Tek eşeği kaldı

Tarlaya bahçeye gidip gelmek ve yük taşımak için bir eşeği olduğunu söyleyen Şen, “Yangından tek kalan eşeğim oldu. Eşeğim 15 yaşında o benim arkadaşım gibiydi. Yangın başladığında kaçarak kendisini korumuş. Köydeki yangınlar söndürüldükten sonra ise yanan evime yeniden geldim” diye konuştu.



"Devletimiz yardım ediyor"

80 yaşındaki Esma Yiğit ise, 62 yıl önce gelin geldiği evinin tamamen yandığını ve 62 yıllık hatıralarının kül olduğunu dile getirdi.

Yangın gecesi üzüm bağında yattıklarını anlatan Yiğit, “O gece üzüm bağını beklemek için eşim ile birlikte bağda kalmıştık. Gece namaz kılmaya çıkmıştım. Saat gece 24.00’e geliyordu. Bir baktım ki, köyün girişinde ateş var. Hemen eşimi kaldırarak “Ali, kalk biz yanacağız. Evimize gidelim. Köyümüze kaçalım. Gelenler olursa bizi orada bulurlar” dedim. Köyde ateşin gelemeyeceği çeşmeye saklandık. Biraz sonra Akseki’den ve belediyeden insanlar geldi. Bizi ateşten çıkartarak Akseki’ye götürdüler. Oradan Antalya’daki oğlumun yanına gittim. Yangından sonra gelince evimizi bilemedim. 62 yıllık birikimimiz gitti. Her taraf yandı. Yangın gecesi gidilecek yol bulamadık. Köyümüzden dumandan zehirlenerek bir kişi öldü. Alevler her yeri sardı. O günden beri ben hastalandım. Bahçelerimiz üzüm bağlarımız tamamen yandı. Yüzlerce zeytin ağaçlarımız kül oldu. Allah’ım bundan beterinden korusun. Allah’ım devletimize milletimize zeval vermesin. Şu anda devletimiz bizlere her konuda yardım ediyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.