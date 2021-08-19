HayatPark’a Edremit’ten ödül

Konyaaltı Belediyesi HayatPark, Edremit Belediyesi’nin düzenlediği ‘İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Ödülleri’ kapsamında ‘Sosyal Tesis ve Anfi Tiyatro’ dalında ödüle layık görüldü.



Edremit Belediyesi’nin “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganıyla düzenlediği ve Sabahattin Ali’ye ithaf edilen 4. Edremit Kitap Fuarı, ‘İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Ödülleri’ töreni ile son buldu. İkinci Yüzyıl Derneği, Türkiye genelindeki 20 belediyeye farkındalık oluşturan projeleri kapsamında ‘İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Ödülleri’ verdi. Onursal jüri danışmanlığını Dışişleri eski Bakanı Murat Karayalçın’ın yaptığı ödül töreninde konuşan İkinci Yüzyıl Derneği Genel Başkanı Metin Işık, ilk kez verdikleri yerel yönetim ödüllerinin başarıyı ve yeni projeleri teşvik amacı taşıdığını kaydetti.



“Hayatpark ödül getirdi”

Konyaaltı Belediyesi de ödül alan belediyeler arasında yer aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Korkut’un katıldığı ödül töreninde Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in Antalya’ya kazandırdığı HayatPark, ‘Sosyal Tesis ve Anfi Tiyatro’ dalında ödül aldı. Ödülü Edremit Kent Konseyi Başkanı Birsen Temir Saraç’ın elinden alan Şevket Korkut, katılımcılara Başkan Esen’in selamını iletti. HayatPark’ı konuklara anlatan Korkut, sosyal belediyecilik anlayışından asla vazgeçmeyeceklerini aktardı.



“Gururlandırdı”

Ödüllerin yaptıkları belediyecilik anlayışını doğrular nitelikte olduğunu kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu ödülle bir kez daha HayatPark ile gururlandıklarını söyledi. HayatPark ile halkın olanın halka kazandırdıklarını vurgulayan Esen, Antalya’da vatandaşların yeni buluşma noktasının burası olduğuna dikkat çekti. Esen, “Belediyemizin Antalya’ya kazandırdığı 117 dönümlük HayatPark, kentin merkezinde özgürlüğün ve huzurun yeni adresi oldu. Kent merkezinde 3 bin 780 ağaçla kaplı mesire alanını, herkesin huzur ve güven içinde zaman geçirebileceği yaşam merkezine dönüştürdük. HayatPark’ta şehrin uğultusunu değil, çocukların sesini duyuyorsunuz. Oksijen kaynağı parkımız, çocukları ile vakit geçirmek, yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor” diye konuştu.

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