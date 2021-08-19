Akseki’de kara avcılığı yasaklandı

Antalya’nın Akseki ilçesinde devlet ve genel avlaklarının yasaklandığı bildirildi.

Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinden yapılan açıklamada, “Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarından zarar görmüş alanlarda yaban hayvanları ve yaşam alanları olumsuz etkilenmiştir. Bu kapsamda; kara avcılığının düzenlenmesi, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi hususlarında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun 3. Maddesi kapsamında 20212022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu tarafından karar alınmış ve Akseki Geriş Devlet Avlağı 29 bin 688 hektar alanda orman yangınından zarar gören devlet ve genel avlakları yasaklandı” denildi.

Ayrıca, Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince av koruma kontrol ve biyolojik koruma ve kontrol faaliyetleri Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yıl boyu 7 24 esasına göre sürdürüldüğü, usulsüz ve kaçak avcılık yapanlar hakkında gerekli cezai müeyyideler uygulandığı bildirildi.

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