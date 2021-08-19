Alanya’da 3 bin kişiye aşure dağıtılacak

Alanya Belediyesi, muharrem ayı vesilesiyle hazırlanan 3 bin kişilik aşureyi, pazar yerinde cuma günü ikramını yapacak.



Alanya Belediyesi geleneksel hale getirdiği buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın malzemeyle hazırlanan, bolluk ve bereketin simgesi aşure dağıtımını bu yıl da gerçekleştirecek. Yarın Cuma Pazarı girişinde kurulacak alanda, 3 bin kişi için hazırlanan aşureler, 09.30’dan itibaren vatandaşlara ikram edilecek.



“Vatandaşlarımıza pandemi kurallarına uygun şekilde aşure ikram edeceğiz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yarın gerçekleştirilecek programa vatandaşları davet ederken, “Bizi biz yapan değerlerimiz var. Bu değerleri korumak ve yaşatmak da bizlerin görevleri arasında yer alıyor. Alanya Belediyesi olarak karınca kararınca bir etkinlik düzenliyoruz ve Cuma Pazarı'nda aşure geleneğimizi hep birlikte sürdüreceğiz. Hem vatandaşlarımızın Muharrem Ayı'nı tebrik edeceğiz hem de aşure ikramında bulunacağız. Bütün vatandaşlarımızı aşure programımıza davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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