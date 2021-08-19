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Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü

DHA

Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın sırasında ormandan çıkamayınca vücudunun çoğu yanan ve sahibi tarafından yaşamasından umut kesilen boğa, ilçede kurulan hayvan sahra hastanesinde tedavi edildi. HAYTAP gönüllüsü veteriner teknikeri Merve Gülistan Aydın, çalışanlar tarafından boğaya 'Ahmet' adı verildiğini belirterek, "Buraya getirdiklerinde çok umutsuzlardı, biz de açıkçası çok umutlu değildik. Çok kötüydü. Tedavisine başlanıldıktan 2-3 gün sonra yavaş yavaş ayaklandı. Artık kendi yemeğini kendi yiyor, suyunu içiyor. Hatta bizimle oyunlar oynuyor" dedi.
Manavgat'ta, 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçradı. 2'si ormancı 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar 19 farklı noktada günlerce sürdü, bu ilçelerdeki 59 mahalle büyük zarar gördü. Yaklaşık 60 bin hektarlık ormanlık alan ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangını söndürmek için bölgede 8 uçak, 2 İHA, 19 helikopter, 1 insansız helikopter, 1915 araç ile 8 bin 155 kişilik personel ve gönüllüler çalıştı. Yangından etkilenen 821 kişi ve görevlinin 808'i tedavi edildi, 6 kişinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor. Yangından etkilenen 2 bin 544 afetzedeye psikososyal destek verildi.
Yangından etkilenen hayvanlar için ise hem Antalya hem de Türkiye'nin dört bir yanından veterinerler seferber oldu. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Manavgat ırmağı kenarında 2 Temmuz'da kurulan hayvan sahra hastanesinde yangından etkilenen yüzlerce hayvan tedavi edilerek iyileştirildi. İyileştirilen hayvanlar arasında koyun, keçi, inek gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra kedi köpek gibi evcil hayvanlar ve vahşi yaşamda yer alan kaplumbağa, kuş gibi yabani hayvanlar da yer aldı.
HAYTAP TARAFINDAN SAHİBİNDEN SATIN ALINDI
Hayvan hastanesinde tedavi edilen yaralı hayvanlardan biri de çalışanlar tarafından 'Ahmet' adı verilen boğa oldu. Yangın başladığında sahibi tarafından tahliye edilmek istenen boğa kamyonete binmeyerek ormanlık alana kaçtı. Doğrudan yangın etkilemese bile ısı nedeniyle vücudunun birçok yeri yanan boğa 1 hafta sonra bulundu. Boğa, sahipleri tarafından daha önce binmeyip kaçtığı kamyonete bindirilerek bu kez hayvan sahra hastanesine getirildi. Geldiğinde sahibi dahil herkesin 'öldü' gözüyle baktığı boğa, veterinerler tarafından yanıklarından rahatsız olmaması için beyaz çarşaflar üzerine yatak yapılarak tedavi edildi. Oksijen verilen, yanıkları düzenli olarak merhemle tedavi edilen boğa tedavisine başlanıldıktan bir süre sonra ayağa kalktı. Tedavisi devam eden boğa, HAYTAP tarafından sahibinden satın alınarak Bursa'ya emekli hayvanlar çiftliğine götürüldü.
Boğanın tedavisi için yaptıkları çalışmaları veteriner teknikeri Merve Gülistan Aydın, DHA muhabirine anlattı. Boğanın kendilerine bir hafta önce getirildiğini söyleyen Aydın, "Yaklaşık 1 hafta önce kendi sahibi bize getirdi. Bizim bir ekibimiz sürekli burada yaralı hayvanları tedavi ederken, bir ekibimiz de sürekli sahayı geziyor ve orada yaralı buldukları hayvanları tespit ediyorlar. Ya yerinde müdahale ediyorlar ya da çok ağırsa burada müdahale etmek gerekiyorsa üreticiyle konuşup buraya getirmesini sağlıyorlar. Hayvanın asıl sahibi buraya getirmek istedi ve getirdi. Yaklaşık 1 haftadır da tedavisini biz takip ediyoruz" dedi.
'SAHİBİ TAMAMEN VAZGEÇMİŞTİ'
Boğanın hayvan sahra hastanesine getirildiğinde durumunun çok umutsuz olduğunu anlatan Merve Gülistan Aydın, "Boğa buraya geldiğinde sahibi tamamen vazgeçmişti, yaşayacağını ümit etmiyordu. Çok umutsuz bir şekilde bize geldi, kafasını bile kaldıramıyordu. Çünkü 1 hafta boyunca yanmış bir şekilde orada, alanda kalmış ve herhangi bir müdahalede bulunulmamış. Buraya getirdiklerinde çok umutsuzlardı, biz de açıkçası çok umutlu değildik. Çok kötüydü. Tedavisine başlanıldıktan sonra normal oksijeni verildi, kan gazına bakıldı, kan tahlilleri yapıldı, kremler sürüldü, vitaminler verildi, serumları takıldı ve 2-3 gün sonra artık yavaş yavaş ayaklandı. Artık kendi yemeğini kendi yiyor, suyunu içiyor. Gayet iyi bir şekilde sağlıklı bir hale dönüşmeye başlıyor" diye konuştu.
'İKİZ KARDEŞİNİ KURTARAMAMIŞ SAHİPLERİ'
Tedavi ettikleri boğanın bir de ikiz kardeşinin olduğunu, yangın sırasında saklandığı için kurtarılamadığını belirten Merve Gülistan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu hayvanın bir de ikizi varmış. İkiz kardeşi yangın esnasında samanların arasına girip saklandığı için maalesef onu kurtaramamış sahipleri. Bu hayvan da bize geldiğinde ormanın ortasında sahibiyle birlikte kalmış aslında. Tahliye sırasında araca binmekten çekinmiş, bir direnç göstermiş. Ormanın ortasında sahibiyle birlikte kalmış. Aleve temas etmemiş fakat o ısıdan dolayı çok fazla bir yanıkla geldi bize. Sağ tarafı komple yanmıştı, sol tarafı, gövdesinde ve bacaklarında ağır yanıkları vardı. Gerekli tedavilerini uyguladık. Şimdi daha iyi bir şekilde devam ediyor."
Merve Gülistan Aydın, boğanın HAYTAP tarafından sahibinden satın alındığını ve bundan sonraki hayatını Bursa'daki emekli hayvanlar çiftliğinde sürdüreceğini vurguladı. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-08-19 15:23:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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