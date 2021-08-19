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Döşemealtı gönüllü tiyatro ekibine mansiyon ödülü

İHA

Döşemealtı gönüllü tiyatro ekibine mansiyon ödülü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tiyatro yarışmasında Döşemealtı’lı gençler mansiyon aldı.


Döşemealtı’nda yaşayan tiyatro gönüllülerinden oluşan ekipteki 1429 yaşlarındaki 6 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenen Gençler Arası Tiyatro Yarışması’nda 947 ekip arasından mansiyon ödülüne layık görüldü. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yarışmada büyük başarı elde eden gençleri kutladı.

Antalya Geleneksel ve Görsel Sanatlar Kültür Derneği tarafından başlatılan çalışma kapsamında, geçtiğimiz yıl ilçede yaşayan tiyatro gönüllüsü vatandaşlara gönüllü oyuncu olmaları için çağrı yapıldı. 127 gönüllüyle oluşturulan tiyatro ekibi, Antalya Geleneksel ve Görsel Sanatlar Kültür Derneği üyesi Ali Aytuğ'un yönetmenliğini yaptığı ‘Pijama’ isimli tiyatro oyununu 11 kez sahneledi. Ardından yönetmenliğini Mehmet Eracar’ın yaptığı ‘Mustafa KemalBir Kurtuluş Hikayesi’ 9 kez tiyatro severlerle buluştu.
Döşemealtı Halk Oyuncuları, 514 yaş arası çocuklarla ‘Kültürlü Kurt’, ardından ‘Yusufçuk’ isimli Anadolu hikayesi, son olarak 1420 yaş arası gençlerle ‘4 İzci İz Üstünde’ oyunu hazırlandı. Ancak pandemi kısıtlamaları nedeniyle sahnelenemedi.

Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte yeni oyun hazırlıklarına başlayan Döşemealtı Halk Oyuncuları Grubu’nda yer alan 1429 yaş arası 6 gençten oluşan ekip, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenen Gençler Arası Tiyatro Yarışması’na katıldı. 947 katılımcının yer aldığı yarışmada, Döşemealtı ekibi ‘Gel Gör Beni’ isimli oyunla mansiyon ödülü aldı.
Provaları devam eden ‘Resimli Osmanlı Tarihi’ ve ‘Barışa Şans Verin’ isimli oyunlarda önümüzdeki günlerde seyirci ile buluşacak. Konu ile ilgili konuşan yönetmen Ali Aytuğ," Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından değerler geleneğini ön plana çıkarmak için bir tiyatro yarışması düzenlendi. Döşemealtı Halk Oyuncuları ekibimizde yer alan 6 gencimizle yarışmaya katıldık. Oyunu yazdıktan sonra arkadaşlarımız provalar yaptı ve 15 dakikalık bir oyun hazırladık. Yarışma sonucunda ekibimiz mansiyon ödülü aldı” dedi.

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