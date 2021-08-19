Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajına mavi bayrak ödülü

Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı, TÜRÇEV tarafından mavi bayrak almaya hak kazanarak, Türkiye’nin ilk Mavi Bayraklı Engelsiz Halk Plajı oldu.





Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak Damlataş Plajı’nda hizmet veren Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Projesi kapsamında Türkiye’nin Mavi Bayrak almaya hak kazanan ilk Engelsiz Halk Plajı oldu.

Engelsiz Halk Plajı, mavi bayrak ödülünü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, Sosyal İşler Müdürü Hüseyin Doğan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa’nın katılımıyla düzenlenen törenle aldı.



“Mavi Bayrak’ta 78 plaj ile zirve Alanya’nın”

Alanya, 70 tesis plajı, 6 halk plajı, 1 engelsiz plaj ve 1 marina ile toplam 78 mavi bayraklı plaja sahip olarak Antalya bölgesinde en çok mavi bayrak bulunan kent olma unvanına sahip. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel törende yaptığı açıklamada, mavi bayrağın plaj ve marinalara verilen, uluslararası önemli bir çevre ödülü olduğunu söyledi.



“Mavi Bayrak önemli bir prestij ve tercih kaynağı”

Konu ile ilgili konuşan Başkan Yücel, “Mavi bayrak, çevre yönetimine önem verildiğinin, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığının, deniz suyunun temizliğinin, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğe sahip olduğunun garantisidir. Tatil yöreleri için önemli bir prestij ve tüketiciler tarafından da önemli bir tercih sebebi olmaktadır” dedi.

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