Emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da gözaltına alındı

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesinin ardından, sanıklar arasında bulunan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı. Sanıklar arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü´nden gelen özel ekip tarafından Manavgat ilçesinde gözaltına alındı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen emekli korgeneral Hakkı Kılınç'ın işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-08-19 18:39:49



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