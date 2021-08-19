28 Şubat davasında emekli Korgeneral Hakkı Kılınç Antalya'da tutuklandı

28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı almıştı. Bu karar sonrasında Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşadığı öğrenilen dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kılınç, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.