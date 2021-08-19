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28 Şubat davasında emekli Korgeneral Hakkı Kılınç Antalya'da tutuklandı

İHA

28 Şubat davasında emekli Korgeneral Hakkı Kılınç Antalya'da tutuklandı

28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı almıştı. Bu karar sonrasında Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşadığı öğrenilen dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kılınç, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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