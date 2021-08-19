Emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da gözaltına alındı (2)

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TUTUKLANDI

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesinin ardından, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Hakkı Kılınç, sağlık kontrolü sonrası Manavgat Adliyesi´ne sevk edildi. Hakkı Kılınç işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-08-19 22:44:08



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