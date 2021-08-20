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Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya´da bisikletlilerle buluştu

DHA

Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya´da bisikletlilerle buluştu


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANKARA'da alkollü sürücü Çağdaş Ş.'nin çarpıp ölümüne neden olduğu profesyonel bisikletçi Umut Gündüz'ün (19) ailesi, sürücünün tutuksuz yargılanmasına tepki için başladıkları 'Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet Turu' kapsamında Antalya'da bisiklet sürücüleriyle buluştu.
Başkent´te, geçen yıl 15 Temmuz'da profesyonel bisiklet sürücüsü Umut Gündüz, antrenman sonrası bisikletiyle evine dönerken, Çağdaş S. yönetimindeki otomobil, arkadan çarptı. Gündüz aracın camına çarpıp yola savrulurken, Çağdaş S. ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Umut Gündüz, kurtarılamadı. Çağdaş S. ise kaza yerinde düşen plakadan yola çıkılarak yakalandı. Yapılan kontrolde 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen Çağdaş Ş., tutuklandı. 4 ay cezaevinde kalan Çağdaş S. serbest bırakıldı.
DAVA ERTELENDİ
Gündüz'ün anne Asuman ve babası Menderes Gündüz ise çocuklarının ölümünün kaza değil cinayet olduğunu söyleyip sürücünün 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmasını istedi. Ancak hazırlanan iddianamede, Çağdaş S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Haziran ayında görülen ilk duruşmada Çağdaş S.'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verilerek dava 7 Aralık'a ertelendi.
AİLE ÇOCUKLARI İÇİN ADALET ARIYOR
Karara itiraz eden Asuman ve Menderes Gündüz, 'Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet Turu' adı altında kampanya başlatarak Şanlıurfa'dan yola çıkıp şehirleri gezmeye başladı. Gittikleri şehirlerde daha önce bisiklet kazalarında ölenlerin yakınlarını ziyaret edip bisiklet gruplarıyla buluşan Gündüz çifti, çocukları için adalet arıyor. Kampanya kapsamında Antalya'ya gelen Gündüz ailesi kentteki bisiklet gruplarıyla bir araya geldi.
'İDDİANAME 9 AYDA HAZIRLANDI'
Mahkemenin taleplerini kabul etmediğini söyleyen Menderes Gündüz, "Oğlumuz 15 Temmuz 2020 tarihinde alkollü ve aşırı hızlı bir sürücünün çarpması sonucu öldürüldü. Kaza akşamı nöbetçi savcımızın titiz çalışmasıyla şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı. Buraya kadar biz de suçluların cezalarını çekeceklerini düşünerek oğlumuzun yasını tutuyorduk. 4 ayın sonunda uzun tutukluluk mağduriyetiyle sürücü serbest bırakıldı. 9 ayın sonunda ilk iddianame hazırlandı. Biz mahkemeden 'sürücünün kasten adam öldürme'yle ağır cezada yargılanmasını istedik. Oysa iddianamede bilinçli 'taksirle kaza' diyerek bu iş basitleştirildi. 24 Haziran'da Türkiye'nin çoğu yerinden bisiklet gruplarının katılımıyla ilk mahkeme görüldü. Mahkemeden 3 talebimiz vardı. Sürücünün tutuklu yargılanması, kasten adam öldürme suçuyla yargılanması ve ağır cezada yargılanması. Bu 3 talebimiz de reddedildi" dedi.
'VİCDANLARDA TELAFİSİ ZOR BİR YARA'
Umut'un hayallerinin, hedeflerinin ucuz olamayacağını belirten Menderes Gündüz, "Geçen 2 yıl içerisinde 286 bisiklet sürücüsü bu şekilde öldürüldü ve ölümüne sebep olan sürücüler Umut'unki gibi tekrar salıverildi. Bu kamuoyunda vicdanlarda telafisi zor bir yara açtı. Biz de aile olarak Umut'un hayallerinin, hedeflerinin bu denli ucuz, bu denli kolay gitmemesi adına bir kampanya başlattık. 1 Ağustos itibari ile Şanlıurfa'dan başladığımız adalet mücadelemizde, şehirlerdeki bizim gibi mağdur ailelerle, bisiklet gruplarıyla buluşuyoruz" diye konuştu.
'YASAL DÜZENLEME YAPILSIN'
Bisikletlilerin yasal anlamda korunmadığını söyleyen Menderes Gündüz, "Bisiklet, çevreci, sağlıklı ve her yaşta insanın kullanabileceği bir ulaşım aracıdır. Bunun desteklenmesi ve yasal anlamda korunması gerekiyor. Yasal anlamda bisikletliler korunmuyor. Bisiklet, ceza kanununda ulaşım aracı görünmüyor. Bisikletlilerin ölümüne sebep olan sürücülerin suçları basitleştirilerek süreç cezasızlıkla bitiriliyor. Öldürülen bu bisikletliler, anne, babaların çocuğu olduğu kadar bu ülkenin geleceğidir. Canların bu kadar ucuza gitmemesi için yasal anlamda bir düzenlemenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
'BİSİKLETLİ ÖLÜMLERE DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ'
Antalya'da bir araya gelen bisiklet grupları adına konuşan Antalya Bisiklet Festivali Derneği (ANBİFED) Başkanı Ceyhun Altın, aileye destek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Biz Umut için buradayız. Antalya'daki bütün bisiklet grupları bir araya geldik ve aileye destek için buluştuk. Artık bisikletli ölümlere dur demenin zamanı geldi. Ciddi yaptırımlar bekliyoruz. Bu konuda tüm yetkililerin desteğini istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-08-20 10:28:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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