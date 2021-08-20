Kaş'ın ayrıştırma tesisi ihalesi yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kurulacak toplama ayrıştırma tesisinin ihalesi yapıldı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde kurulacak katı atık toplama ayrıştırma tesisinin ihale edildiği bildirildi. Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, Ahatlı Mahallesi’nde kurulacak sıfır atık tesisinin ihalesinin yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 2 bin 800 metrekare alanı bulunan tesiste, ilçe sınırları içerisindeki konut, işyeri, alışveriş merkezi ve diğer yerlerde oluşan ambalaj atıklarının toplanacağı, sınıflandırılıp ayrılacağı işaret edilen açıklamada, “Tesiste ilk işlem olarak, toplanmış ambalaj atıklarının tartımı yapılacak. Plastik, karton, kağıt, cam ve metal ambalaj atıkları, cinsine göre ayrılıp sınıflandırılarak, depolanacak. Pres makinesinde boyutları küçültülüp balya haline getirilerek, geri dönüşüm tesislerine sevkiyatları yapılacak.” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, tesiste 1. sınıf atık getirme merkezinin olacağı aktarılarak, “14 aralıklı depolama bölümlerinde ayrı cins ve sınıflardaki atıklar, kodlarına göre geçici olarak depolanacak. Örneğin, vatandaşlar, tamiri mümkün olmayan bilgisayar, televizyon vesaire elektronik atıklarını bu merkeze getirebilecek. Mavi renkli geri kazanılabilir atıklar için konteynerler yerleştirilecek. Evsel katı atık, gri renkteki konteynerlere konulacak. Bu atıklar, toplama araçlarıyla toplanacak. Ayrıca, 7 bölmeli, 7 atık cinsi (metal, cam, kağıt,

karton, pil, bitkisel atık, elektronik) için mobil atık getirme merkezleri, meydanlarda uygun yerlere yerleştirilecek ve halkın ambalaj atıkları konusunda bilinçlenmesine katkı sağlanacak.” denildi.

"Temiz bir çevre"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ihalesi gerçekleştirilen toplama ayrıştırma tesisinin yer tesliminin yapıldığını, en kısa sürede çalışmalara başlanacağını belirtti. Sıfır atık yaklaşımını esas alan bir belediye olarak, söz konusu tesisi Kaş’a kazandıracaklarını ifade eden Başkan Mutlu Ulutaş, “Tesiste, toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda tesisle hem çevremizi koruyacak hem de gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakacağız. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

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