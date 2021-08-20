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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı’ndan sağlık merkezlerine atık ilaç toplama kutusu desteği

İHA

Konyaaltı’ndan sağlık merkezlerine atık ilaç toplama kutusu desteği

Konyaaltı Belediyesi, ‘sıfır atık yönetmeliği’ kapsamında, hastane ve aile sağlığı merkezlerine ‘atık ilaç toplama kutusu’ desteği verdi.
Doğa ve insan sağlığı yararına olan desteklerine bir yenisini ekleyen Konyaaltı Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 aile sağlığı merkezi ve 3 hastaneye 20 adet atık ilaç toplama kutusu yerleştirdi. Aile sağlığı merkezlerinde, son kullanma tarihleri geçmiş ve kullanılmayan ilaçların toplanması ve imha edilmesi amacıyla kullanılacak olan kutular, sağlık kuruluşlarının yetkililerine teslim edildi.
"Vatandaşlara çağrı"
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, doğa ve insan sağlığını tehdit edebilecek tıbbi atıkların imha edilmesi konusunda oldukça hassas olunması gerektiğini söyledi. Bu amaçla belediye olarak tehlikeli atık kategorisinde yer alan tıbbi atıkların bertarafı konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Esen, vatandaşların son kullanma tarihi geçmiş ilaçları sağlık merkezlerindeki bu atık kutularına atmalarını istedi. Esen, “Bu tür atıklar çevre ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

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