Manavgat Kaymakamlığına Abdulkadir Demir, Didim Kaymakamlığı’na Mustafa Yiğit atandı

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Mustafa Yiğit’ten boşalan Manavgat Kaymakamlığı’na Balıkesir’in Karesi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Demir atandı.

Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile 624 mülki amirin görev yeri değiştirildi. Antalya başta Manavgat olmak üzere bazı ilçelerin kaymakamları değişti. 20 Eylül 2017 tarihinden beri Manavgat Kaymakamlığı’nı yürütmekte olan Dr. Mustafa Yiğit, Aydın Didim Kaymakamlığı’na atanırken, Dr. Yiğit’ten boşalan Manavgat Kaymakamlığı’na ise Balıkesir Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir atandı.

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