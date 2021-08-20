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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa ASSİM'de girişimci adayları sertifikalarını aldı

İHA

Muratpaşa ASSİM'de girişimci adayları sertifikalarını aldı

Muratpaşa Belediyesi’nce gerçekleştirilen ve Antalya’da girişimcilik ve inovasyon kültürünü geliştirmeyi hedefleyen Muratpaşa İnovosyon Günlerinde, ikinci eğitim dönemini tamamlayan girişimci ve girişimci adayları törenle sertifikalarını aldı.
Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezince (ASSİM) Antalya’dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmak, girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak hedefiyle gerçekleştirilen Muratpaşa İnovasyon Günlerinde ikinci eğitim dönemi tamamlandı. Üç gün boyunca devam eden eğitim programı, 10 ayrı başlıkta düzenlenen 18 oturumda gerçekleştirilirken programını tamamlayan girişimci ve girişimci adayı, ASSİM’de törenle sertifikalarını aldı.
Sertifikaları takdim eden Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı, “Muratpaşa Belediyesi olarak kentimize yeniliğin ve inovasyonun öncüsü olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi. Yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi olmasının yanı sıra sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM’in Türkiye’de kendi alanının en büyük kurumu olduğunun altını çizen Sarı, “Kuruluşundan bugüne yüzlerce girişimci adayının, ASSİM eğitimlerine katılarak, mentorluk hizmetlerinden yararlanarak iş fikirleri geliştirmelerinin ve şirketlerini kurmalarının mutluluğunu yaşadık” dedi.
"İşler kolay"
Törende sertifikasını alan Kemal Issıt, tercüme teknolojileri üzerine çalıştığını belirterek, “Karşılaştığım kötü deneyimlerden sonra ASSİM’in eğitim desteği ve kabul edilen bir projemin olması bir belediyenin bana neler katabileceği konusunda büyük fikirler verdi” diye konuştu. Üzerine çalıştığı projenin ancak çok uluslu şirketlerle teknokentlerde hayata geçirebileceğini düşünürken ASSİM’in projesine başlama imkanı sağladığını anlatan Issıt, “Bu imkanı verenlere çok teşekkür ediyorum. Bu süreç, girişimciler için çok zorlu bir süreç. Ama bunu kolay hale getiren Muratpaşa Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Fatma Nur Doğan ise eğitimlerin ardından bugün doğru yolda olduğuna, kararlarının, isteklerinin ve hayallerinin peşinden daha azimle gitmesi gerektiğine olan inancının kuvvetlendiğini söyledi. Doğan, “Burada olmaktan mutluyum. Çok güzel şeyler kattı. Buradan öğrendiklerimle ilerleyeceğine inanıyorum” diye konuşurken eğitimlerin ücretsiz olmasının ayrıca önemli olduğunu vurguladı.
"En iyiler belirlenecek"
Muratpaşa İnovosyon Günlerinde eğitim programlarının tamamlanmasıyla iş fikri sahiplerine, iş dünyası ile etkileşim, ön kuluçka, kuluçka ve ortak çalışma alanları, mentorluk, danışmanlık gibi desteklerin verileceği yeni dönem başlayacak. Bu destekleri alan girişimci adayları, eylül ayında, Muratpaşa İnovasyon Günleri final programına katılacak. Final programında, yenilikçi ve özgün fikirler iş insanlarıyla buluşacak ve oluşturulacak jüri en iyi iş fikirlerini belirleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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