Başkan Uysal Kuzey Makedonya'da Manastır Askeri İdadisi’ni ziyaret etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çeşitli temas ve ziyaretler için bulunduğu Kuzey Makedonya’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim gördüğü ve günümüzde müze olarak kullanılan Manastır Askeri İdadisi’ni ziyaret etti.

Başkan Uysal, bu yıl 1417 Ekim tarihlerinde 6’ncısı gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında çeşitli temas ve davetlerde bulunmak ayrıca atölye çalışmalarına katılmak üzere, iki ülkeyi kapsayan yurtdışı programını yarın tamamlayarak Antalya’ya dönüyor.

Başkan Uysal, yurtdışı programı kapsamında ilk olarak Kaleiçi Old Town Festivali'nin daimi katılımcılarından olan ve Dünya Miras Listesinde de yer alan Levoca'yı ziyaret etti. Başkan Uysal, burada Belediye Başkanı Miroslav Vilkovsky’le bir araya geldi. Başkan Uysal, buradaki temaslarını tamamlamasının ardından, Kuzey Makedonya’ya geçti. Başkan Uysal ve beraberindeki Muratpaşa Belediyesi heyeti başkent Üsküp’te, İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi’nce (ICLD) yürütülen, ‘İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İleri Düzey Uluslararası Eğitim Programı’nın ikinci atölye çalışmasına katıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin yanı sıra Mersin Büyükşehir ve İstanbul Esenyurt belediyelerinin de katılımcısı olduğu programın ikinci ayağında, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik belediyeler tarafından yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bugün kapanışı gerçekleştirilecek program kapsamında, Başkan Uysal Arnavutluk, Gürcistan, Makedonya, Ukrayna heyetleriyle de bir araya geldi.

Başkan Uysal, Kuzey Makedonya’da, ayrıca ülkenin ikinci büyük şehri, Bitola ya da Türkiye’de bilinen adıyla Manastır’ı da ziyaret etti. Belediye Başkanı Natasha Petrovska’nın davetlisi olarak kente günübirlik ziyarette bulunan Başkan Uysal, belediye meclis salonunda düzenlenen programa katıldı. Başkan Uysal, burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan biri olan “Manastır’ın Ortasında” türküsünü söyledi. Türkü büyük beğeni toplarken günün sonunda Bitola Belediye Meclis Üyesi Emilija Kosturski, Başkan Uysal’a “Bitola’nın gönlünü kazandınız” diyerek teşekkür etti.

Başkan Uysal, kentte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim gördüğü ve günümüzde müze olarak kullanılan Manastır Askeri İdadisi’ni ziyaret etti. Başkan Uysal, binanın ikinci katında Atatürk için ayrılan bölümde, anışeref defterine “Sevgili Atam, aradan yüzyıl geçmesine rağmen insanlığın yaşadığı sorunlar gösteriyor ki, hala sizin yaptıklarınızı yapabilen yok. Açtığınız büyük ufuk ve her şey için teşekkürler” satırlarını yazdı.

