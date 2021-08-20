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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz dibinde Roma dönemine ait sütun başı

DHA

Deniz dibinde Roma dönemine ait sütun başı


Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili açıklarına dalış yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz dibinde dalgalardan aşınmış, kabartmalı, 70 santimetre çapında ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başına rastladı. Tarihi kalıntının sudan çıkarılıp, korunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Görünce şaşırdım" dedi.
Antalya'nın en ünlü plajlarından Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, canlı yaşamını ve su altındaki değişimleri incelemek isterken, sütun başıyla karşılaştı. Prof. Dr. Gökoğlu, yanındaki su altı kamerasıyla tarihi kalıntının videosunu ve fotoğraflarını çekti. Sütun başının, Roma dönemine ait olduğunu değerlendiren Gökoğlu, zamanla dalga ve deniz dibindeki kumun sürtünmesiyle kalıntının aşındığını gördü.
Sütun başının bulunduğu alana çok yakın noktanın, Roma döneminde liman olarak kullanıldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Birisi bu taşı ya götürmek istedi ancak başaramadı düşürdü ya da buralar limanken zamanla suyun etkisiyle diplere doğru ilerledi. Dalga ve kum aşındırmış. 70 santimetre çapında oldukça büyük sütün başı. Üzeri oyma kabartmalı. Kuş ve ağaç sembolü var. Görünce şaşırdım ve bu eserin buradan en hızlı şekilde alınıp korunması lazım" diye konuştu.
ANTALYA'DA ROMA İZLERİ
'Attalos Yurdu' anlamına gelen Antalya, 2'nci Attalos tarafından kuruldu. Bergama Krallığı'nın sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre bağımsız kalan kent, M.Ö. 77'de Komutan Servilius Isauricus tarafından Roma topraklarına katıldı. M.Ö. 2000 yılından bu yana bölge, sırasıyla Hitit, Pamfilya, Likya, Kilikya gibi kent devletlerinin ve Pers, Büyük İskender ile onun devamı sayılan Antigonos, Ptolemais, Selevkos, Bergama Krallığı'nın idaresine girdi daha sonra Roma Devleti, hüküm sürdü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-08-20 11:59:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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