Antalya'da 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısının yeri değişti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle Antalya'da 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yerleri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Bu kapsamda Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit Aydın'ın Didim ilçesi Kaymakamlığı'na, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç İzmir'in Urla ilçesi Kaymakamlığı'na, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kaymakamlığı'na, Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk Antalya Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atandı.

Kararnameye göre, Manavgat Kaymakamlığı'na Balıkesir'in Karesi ilçesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Kemer Kaymakamlığı'na Aydın Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Gazipaşa Kaymakamlığı'na Bingöl Yayladere ilçesi Kaymakamı Orhan Altun ve Aksu Kaymakamlığı'na Mersin'in Toroslar ilçesi Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin getirildi.

Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Isparta Vali Yardımcılığına atandı.

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