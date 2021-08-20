Kemer Belediyesi'nden eğitime destek

Kemer Belediyesi'nin eğitime kazandırdığı Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde uzaktan eğitime geçildi.

Dünya ve Türkiye’de etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen kurs merkezinde eğitimlerin uzaktan çevrim içi olarak geçildiği belirtildi. Bu yıl 12. sınıf ve üniversiteye girecek olan öğrencilere alanlarda uzmanlaşmış öğretmenler tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimler, 1631 Ağustos tarihleri arası çevrim içi olarak veriliyor.

Öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde derslerinden geri kalmaması için çevrim içi olarak yapılan eğitimler öncesi öğrenciler desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, geleceğin teminatı olan öğrenciler için her türlü desteği ve katkıyı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Topaloğlu, pandemi nedeniyle kurs merkezinde belli bir süre ara verilen eğitimlerin çevrimiçi olarak devam ettiğini kaydetti.

Öğrencilerin çevrimiçi eğitimlere eksiksiz olarak katılım sağladığına değinen Topaloğlu, “Etkisini devam ettiren salgın nedeniyle böyle birçok karar alındı. Öğrenciler evden çevrimiçi olarak eğitim almaya devam ediyor. Eğitimlerinin aksamaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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