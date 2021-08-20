Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

28 Şubat mağduru Şimşek: "25 yıldır umudumu hiç yitirmedim" Hakan Şimşek: "Bugün geldiğimiz noktada 28 Şubat BÇG davasının asker hükümlülerinin ceza almış ve tutuklanmış olmaları biz mağdurlar açısından umut verici bir gelişme oldu" "2011 yılında kısmen haklarımızın geri verilmesi ve araştırmacı olarak memuriyete dönmememize izin verilmesi bu umudun birinci aşamasıydı" "25 yıldır, 28 Şubat sürecinden dolayı hala enkazın altında kalmış, ezilmiş, yaraları sarılmamış çok büyük bir kesim vardır. Bu gelişen yargı kararlarıyla bize yeni bir umut ışığı doğdu"

İHA

28 Şubat mağduru Şimşek: "25 yıldır umudumu hiç yitirmedim" Hakan Şimşek: "Bugün geldiğimiz noktada 28 Şubat BÇG davasının asker hükümlülerinin ceza almış ve tutuklanmış olmaları biz mağdurlar açısından umut verici bir gelişme oldu" "2011 yılında kısmen haklarımızın geri verilmesi ve araştırmacı olarak memuriyete dönmememize izin verilmesi bu umudun birinci aşamasıydı" "25 yıldır, 28 Şubat sürecinden dolayı hala enkazın altında kalmış, ezilmiş, yaraları sarılmamış çok büyük bir kesim vardır. Bu gelişen yargı kararlarıyla bize yeni bir umut ışığı doğdu"

28 Şubat post modern darbe ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden disiplinsizlik gerekçesi ile ihraç edilen ve 2011 yılında çıkan 6191 sayılı kanun ile memuriyete geri dönen Hakan Şimşek, 28 Şubat davasında ‘darbeye teşebbüs’ suçundan 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarının onanması ile ilgili duygularını paylaştı. Şimşek, kararın mağdurlar için bir umut ışığı niteliğinde olduğunu belirtirken, “25 yıldır bu umudumu hiç yitirmedim. 2011 yılında kısmen haklarımızın geri verilmesi ve araştırmacı olarak memuriyete dönmememize izin verilmesi bu umudun birinci aşamasıydı. Şimdi bu haberi görünce, bizi atanların rütbelerinin ellerinden alındığını tıpkı bizden aldıkları gibi rütbelerinin alındığını görünce, bunlar tek tek gözümde canlandı, umut ışığı doğdu” dedi.
28 Şubat sürecinin üzerinden geçen 25 yılın ardından 14 emekli askere kesilen müebbet hapis cezalarının onanması, mağdurları umutlandırdı. Antalya’da yaşayan ve 1998 yılında 28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaparken irtica ile mücadele adı altında ordudan ihraç edilmiş ve 2011 yılında çıkan 6191 sayılı kanun ile araştırmacı olarak memuriyete geri dönmüş 28 Şubat mağduru eski astsubay Hakan Şimşek ise bu mağdurlardan sadece biri. Karar ile birlikte mağduriyetlerinin giderilmesi adına umutlandıklarını belirlen Şimşek, 28 Şubat’ı sadece 14 askerin yönetmediğini bu konu ile ilgili yargılanması gereken birçok kişinin olduğunu söyledi. Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu mağdurlardan biri olduğunu ve bu noktada kendilerini en iyi Erdoğan’ın anlayacağının altını çizdi.

“Onların da yargılanıp hesap vermesini istiyoruz”
28 Şubat mağduru Hakan Şimşek, “28 Şubat’ta çok sevdiğim askerlik görevinden, disiplinsizlik gerekçesi ile ordudan ihraç edildim. Bu disiplinsizliğin altında da eşimin başörtülü olması, benim İslami yaşam tarzı ile yaşıyor olmam vardı. Hukuksuz bir şekilde Silahlı Kuvvetlerden o dönemde ihraç edilerek sinei millete döndük. Bugün geldiğimiz noktada 28 Şubat BÇG davasının asker hükümlülerinin ceza almış ve tutuklanmış olmaları biz mağdurlar açısından umut verici bir gelişme oldu. Biz, 28 Şubat sürecinin faili olarak 14 asker ya da askerleri görmüyoruz. Bunun diğer aktörlerinin de hesap vermesi gerektiğini düşünüyoruz. İrtica ile mücadele adı altında inançlarından dolayı birçok kesimi mağdur ettiklerine hep birlikte şahit olduk. İnşallah bunlar için de adaletin tecelli etmesini, onların da yargılanıp hesap vermesini istiyoruz” dedi.

“Bizi bu noktada en iyi anlayacak Erdoğan’dır”
Mağdurları anlayacak en iyi kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Şimşek, "Bu dava süreci ve bu karar, bir darbeyi kesinlikle tescil etmiştir. Böyle bir darbenin gerçek olduğu artık tartışmasızdır. Bunu da en iyi bilen kendisi de bir 28 Şubat mağduru olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. O dönemde kendi çocukları, kendi ülkesinde eğitim hakkından mahrum olmuştur. Kendi siyasi hayatı da kesintiye uğramıştır. Bizi bu noktada en iyi anlayacak odur. 25 yıldır, 28 Şubat sürecinden dolayı hala enkazın altında kalmış, ezilmiş, yaraları sarılmamış çok büyük bir kesim vardır. Bu gelişen yargı kararlarıyla bize yeni bir umut ışığı doğdu. Cumhurbaşkanımızdan bu mağduriyeti en iyi bilen bir irade olarak, mağduriyetlerin giderilmesi için bir irade ortaya konmasını bekliyoruz. Umutlarımız bu yönde. 25 yıldır hep sabrettik. Birçok asker hala çözüm bekliyor” diye konuştu.

“25 yıldır umudumu hiç yitirmedim”
Umudunu yitirmediğini söyleyen Şimşek, “28 Şubat sürecinde atılanlar, şunu unutmamalı. Türkiye’deki vesayet sisteminin ortadan kalkmasında sivil direnişin mayası olmuş ve bu uğurda mücadele vermiş kimselerdir. Aynı şekilde bu mağdur kesim, 15 Temmuz darbe girişiminde de yine direnişin omurgasını teşkil etmişlerdir. Her zaman için darbenin ve vesayetin karşısında olmuşlardır. 25 yıllık bu bekleyiş, bu umut ışığı, söndürülmemeli. İlişiğimin kesildiği, kimliğimi ve silahımı personel şubeye teslim edip kapıdan çıkarken içimden gelen bir içgüdü ile geri dönüp ilişiğimi kesen binbaşıya, 'komutanım bir gün ben döneceğim ama beni atanlar burada olmayacaklar, ben haksız yere sevdiğim mesleğimden, görevimden uzaklaşıyorum ama bir gün mutlaka hak tecelli edecek' demiştim. 25 yıldır bu umudumu hiç yitirmedim” şeklinde konuştu.
"Hamdolsun 2011 yılında kısmen haklarımızın geri verilmesi ve araştırmacı olarak memuriyete dönmememize izin verilmesi bu umudun birinci aşamasıydı" diyen Şimşek, "Şimdi bu haberi görünce, bizi atanların hapse girdiğini görünce, rütbelerinin ellerinden alındığını tıpkı bizden aldıkları gibi rütbelerinin alındığını görünce, benim o aradan geçmiş 13 yıllık kaybımın ki daha çok süre kaybeden niceleri var. Birçok trajedi yaşandı. Bunlar tek tek gözümde canlandı, umut ışığı doğdu. İnanın her gün mağdurların rüyalarında müjdeci bir kişiyi görür gibi Cumhurbaşkanımızı gördüklerini ve müjde verdiklerini anlatıyorlar. Mağduriyetlerimizin giderilmesi rüyalarımızı süslüyor. Artık bu rüyaların gerçek olmasını istiyoruz. Tutuklamalar yeterli değil. Bu olayların sivil toplum, medya, siyasi gibi birçok ayağı var. Türkiye’de darbecilerin yeniden darbeye cesaret bulmaması için bunların hesabının sorulması gerekiyor. Biz darbenin her zaman karşısındayız. O yüzden devletimizden adil, kapsayıcı ve tamamen sorunları giderici bir çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kemer Belediyesi'nden eğitime destek
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'nden eğitime destek
Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı
Kepez Belediyesi'nin ilköğretimi destekleme kursları başlıyor
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi'nin ilköğretimi destekleme kursları ...
Klimayı tamir ederken akıma kapılan çırak öldü
YEREL HABERLER Klimayı tamir ederken akıma kapılan çırak öldü
Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 sanığa toplam 88 yıl hapis
YEREL HABERLER Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 ...
Kemer Belediyesi'nden park çalışmaları
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'nden park çalışmaları
Antalya'da 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısının yeri değişti
YEREL HABERLER Antalya'da 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısının yeri ...
Deniz dibinde Roma dönemine ait sütun başı
YEREL HABERLER Deniz dibinde Roma dönemine ait sütun başı
Başkan Uysal Kuzey Makedonya'da Manastır Askeri İdadisi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Uysal Kuzey Makedonya'da Manastır Askeri ...
Muratpaşa ASSİM'de girişimci adayları sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Muratpaşa ASSİM'de girişimci adayları sertifikalarını ...
Yanan kökleri tek tek bulup söndürüyorlar Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor Eynif Ovası bölgesinde içten içe yanan ağaç kökleri tek tek söndürülüyor
YEREL HABERLER Yanan kökleri tek tek bulup ...
Çocukken duyduğu seslerle judoya başladı, milli takıma kadar yükseldi
YEREL HABERLER Çocukken duyduğu seslerle judoya başladı, milli ...
Manavgat Kaymakamlığına Abdulkadir Demir, Didim Kaymakamlığı’na Mustafa Yiğit atandı
YEREL HABERLER Manavgat Kaymakamlığına Abdulkadir Demir, Didim ...
Büyükşehirin Molaevleri’ne büyük ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehirin Molaevleri’ne büyük ilgi
Konyaaltı’ndan sağlık merkezlerine atık ilaç toplama kutusu desteği
YEREL HABERLER Konyaaltı’ndan sağlık merkezlerine atık ilaç toplama ...
Kaş'ın ayrıştırma tesisi ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Kaş'ın ayrıştırma tesisi ihalesi yapıldı
Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya´da bisikletlilerle buluştu
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya´da ...
Orman Bölge Müdürü: Manavgat'taki yangında dumanın ısıttığı yer yanmaya başladı
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürü: Manavgat'taki yangında dumanın ...
Evden atıldılar, tarlada yaşam mücadelesi veriyorlar Tarlada hayata tutunan aile uzanacak yardım elini bekliyor
YEREL HABERLER Evden atıldılar, tarlada yaşam mücadelesi ...
Emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da gözaltına ...
28 Şubat davasında emekli Korgeneral Hakkı Kılınç Antalya'da tutuklandı
YEREL HABERLER 28 Şubat davasında emekli Korgeneral Hakkı Kılınç ...
Joao Novais, Aytemiz Alanyaspor'da
YEREL HABERLER Joao Novais, Aytemiz Alanyaspor'da
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais´i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais´i kadrosuna kattı
Emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da gözaltına alındı
YEREL HABERLER Emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da gözaltına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.