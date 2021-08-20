Alanya'da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelin A blok çatısında çıkan yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı, 4 bloklu bir otelin A blok çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çalışan ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının olduğu bölümde zaman zaman küçük patlamaların yaşandığı görüldü. Yanan bölümde konaklayan turistler tedbir amaçlı tahliye edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından turistler diğer bloklara taşındı. Yangında maddi zarar meydana gelirken, herhangi bir yaralanan olmadı. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesine devam ediyor.

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