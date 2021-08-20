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Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti Yangında elleri ve ayakları yanan yaşlı kadını alevlerin arasından oğlu kurtardı Anne kızın yangında 20 koyunu, 95 lirası ve 7 bileziği yandı

İHA

Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti Yangında elleri ve ayakları yanan yaşlı kadını alevlerin arasından oğlu kurtardı Anne kızın yangında 20 koyunu, 95 lirası ve 7 bileziği yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından çocukları sayesinde kurtulan, el ve ayaklarında yanıklar oluşan 80 yaşındaki Ümmühani Deniz, evini, ahırını, küçükbaş hayvanlarını, 95 bin lirasını ve 7 bileziğini yangında kaybetti. Umudunu yitirmeyen yaşlı kadın, yetkililer tarafından kedisinin de evi ve ahırının yapılacağı günü bekliyor.
Karaöz Mahallesi Akbaş Beleni mevkiinde kızı Gülsüm Akbaş ile birlikte yaşayan 80 yaşındaki Ümmühani Deniz, 28 Temmuz’da yaşanan yangında her şeyleri yanarken canlarını zor kurtardı. Kendisi gibi ahırı ve koyunları yanan oğlunun ahırının yeniden yapılmaya başlandığını belirten Ümmühani Deniz, kendi ahırı ve evinin de en kısa sürede yapılacağına inandığını söyledi.
Yangın günü yaşadıklarını anlatan Ümmühani Deniz, olay günü evde mahsur kaldığını, canını çocuklarının kurtardığını hatırlattı. 7 çocuk annesi yaşlı kadın Ümmühani Deniz, “Merdivenden inene kadar bu taraf tamamen ateş aldı. Ateşin içinde kaldım. Ben yandım, yandığımda yan taraftaki evin sahibi yangını görmüş kaç yandım gittim dedim. Sonra benim oğlum geldi. Benim omzumdan bir tuttu. Mümkün değil kaldıramadı. Sonra bir daha tuttu sonra yere alevin üstüne kapandı. Beni bıraktı sonra kaçtı gitti. Yandım yandım diye bağırmaya başladım. Nereye gideceğimi şaşırdım. Diğer tarafta alev yok gibiydi o tarafa yöneldim ardımdan bir alev daha geldi. Çocuk bir daha geldi. Kapıya kadar söndürmeye çalıştı alevleri yine aleve dayanamadı kaçtı gitti. Alevler üstüme üstüme geliyor. Ben yandım diye düşünürken çocuk sağ olsun kafasına ceket gibi bir şey geçirmiş. Elimden tuttu. Asıla asıla diğer tarafa kadar götürdü beni. Oğlum burada bana hiçbir şey olmaz yanmam dedim. Oğlum aldı beni arabanın içine koydu. Bana bir şey olmadı çok şükür, çocuğum kurtardı. Ellerim yanmıştı o baya geçti ama ayağım geçmedi. Parmaklarım acımıyor artık ama bacağım acıyor” dedi.

"Bir baktım ateş gelmiş"
Hasta babasına ve annesine baktığı için bugüne kadar evlenmediğini, kurbanlık satışının yanı sıra bugüne kadar olan tüm birikimlerini yangında kaybettiklerini belirten Gülsüm Deniz ise, yangının gece yarısı saat 02.00 sıralarında geldiğini söyledi.
Yangından önce küllerinin yoğun bir şekilde üzerlerine yağmaya başladığını dile getiren Gülsüm Deniz, "Üstüme kepek diye bir şey yağıyordu. Ateş buraya kadar gelmiş ama haberimiz yok. Dışarı çıktığımda buraya kadar gelmiş zaten buraları ıslatayım derken ateş geldi. Merdivene döndüm ama alıp kaçma şansım olmadığı için param pulum hep gitti. 7 tane bilezik, 95 bin lira para hepsi gitti. Parayı yatırayım demiştim kimliği çaldırmıştım onun için çekerler diye yatırmamıştım. Hayvanların yarısı buradaydı yarısı karşı taraftaydı buraya dönüp kaçanlar kilitlenip kaçamamış. 20 tane kadar falan yandı onların. En mağdur olan biziz burada. O kadar eşyam gitti içinde param pulum yandı gitti. Anneme bakacağım diye evlenmedim. Annem de son anda kurtuldu. Yanacakmış az daha. Eli ayağı yanmış. Ayağı da iyice kötü oldu o ne olacak onu da bilmiyorum. Ben anamla birlikte yaşıyorum. Sonunda mağdur olduk" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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