ALKÜ’DEN tarım konusunda önemli adım

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Özbekistan Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi arasında iş birliği konusunda anlaşma sağlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Botirjon Abdushukirovich Sulaymanov arasında çevirim içi görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede iki üniversitenin çeşitli konularda ortak çalışmalara imza atmaları konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Çevirim içi gerçekleştirilen görüşme neticesinde ALKÜ bünyesinde yapılacak tropik meyveler ile ilgili çalışma ve araştırmalar, öğrenci değişimi, akademik personel hareketliliği ve ortak çalışma alanlarının belirlenerek iki üniversite arasında koordinasyonun daha üst noktalara taşınması için görüş birliğine varıldı.

Ayrıca görüşmede, ALKÜ tarafından 2931 Ekim 2021 tarihleri arasında Alanya’da organize edilen Uluslararası “Alanya’da Tarım, Dünyada Tarım Kongresi” (ICAAW2021)’e Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi olarak davette bulunan Rektör Kalan, kongre hakkında Rektör Sulaymanov’a bilgiler verdi. Rektör Kalan, düzenlenecek kongrenin temel amacının araştırmacıların çalışmalarını, yeni teknolojileri ve geliştirdikleri yeni fikirleri tartışmak ve katılımcıları bir araya getirerek bilime katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

"Önemli bir platform"

Prof. Dr. Ekrem Kalan ayrıca, kongre ile dünyanın değişik ülkelerinden akademisyenlerin, araştırmacıların, sanayicilerin ve üreticilerin bir araya getirilerek, tarımla ilgili her konuda bilgi alışverişinde bulunularak tecrübe paylaşımının sağlanacağını dile getirdi. Konuşmasının devamında düzenlenecek kongrenin, tarımda karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerilerinin de tartışılacağı önemli bir platform olacağını vurgulayan Prof. Dr. Ekrem Kalan, bu bağlamda özellikle Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi’ni aralarında görmek istediklerini ifade etti. Daveti memnuniyetle kabul eden Rektör Prof. Dr. Botirjon Abdushukirovich Sulaymanov, kongre tarihinde ALKÜ’yü bir heyet ile birlikle ziyaret edeceklerini söyledi. Ayrıca Rektör Sulaymanov, düzenlenecek kongreye tropik meyveler konusunda sunu yaparak katılımda bulunmak istediğini dile getirdi.

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