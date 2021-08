Manavgat'ta çocuklardan duygulandıran klip

Manavgat Belediyesi’nin Çocuk ve Gençlik Koroları, Manavgat yangınlarındaki yedi yangın şehidi, yanan binlerce can ve kül olan ormanlar anısına Micheal Jackson’un Heal The World (Dünyayı İyileştir) şarkısını seslendirerek klip yaptı.

Kamera karşısına geçen Manavgat Belediyesi’nin Çocuk ve Gençlik Koroları, Manavgat yangınlarındaki 7 yangın şehidi, yanan binlerce can ve kül olan ormanlar anısına Micheal Jackson’un Heal The World (Dünyayı İyileştir) şarkısını seslendirerek klip yaptı. Şef Tayfun Yılmaz önderliğinde seslendirilen şarkı, Türk çalgılarıyla harmanlanarak yeniden düzenlendi. Manavgat’ta meydana gelen büyük yangın felaketinden 1 ay önce yanan bölgelerde çekilen klip, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. 45 korist çocuğun seslendirdiği klip, kentin 20 ayrı noktasında çekildi. Klipte Manavgat’ın doğal güzelliği ve yemyeşil ormanları yansıtılmıştı. Ancak süreç içinde Manavgat orman yangınları sonrasında çekim yapılan alanlar küle döndü. Klipte, Ecrin Can, Berra Güven, Zeynep Biber, Eren Yavuz ve Bulut Ateş’in yer aldığı Oymapınar Selaukia Antik Kenti, Dikmen Mahallesi Naras Köprüsü ile 2 itfaiye görevlisinin yanarak şehit olduğu Gebece Gülen Dağı ise Manavgat’ın bir çok mahallesi gibi tamamen küle döndü. Klip sonunda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in “Küllerimizden yeniden doğacağız” mesajı tüm Manavgat halkını birbirine daha çok bağladı.

"Umudumuz yeniden yeşerecek"

Duygu yüklü klibi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat yangınında kaybedilen ormanlar ve canların anısını daima yaşatacaklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi Çocuk ve Gençlik Koru’muzun orman yangınlarından 1 ay önce çektiği klip, hepimize duygu dolu anlar yaşattı. Klipte yer alan yerlerdeki ormanlarımızı ve kaybettiğimiz canlarımızı yeniden hatırlamak bile yüreğimizi kavuruyor. Çocuklarımız ve geleceğimiz için küllerimizden yeniden doğacağız. Tüm güzel şeyleri ve umutlarımızı yeniden yeşerteceğiz. Klipte emeği geçen tüm çocuklarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah bir daha kimseye böyle acılar yaşatmasın. Tüm Manavgat halkımıza tekrardan geçmiş olsun diyorum” dedi.

