Akdeniz Üniversitesi kurumsal akreditasyon onayı alan ilk üniversitelerden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Üniversitesi kurumsal akreditasyon onayı alan ilk üniversitelerden oldu

İHA

Akdeniz Üniversitesi kurumsal akreditasyon onayı alan ilk üniversitelerden oldu

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan ve sadece 11 üniversitenin kabul edildiği "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında kurumsal akreditasyon almaya hak kazandı.
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında bugüne kadar Akdeniz Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 9 üniversitenin kurumsal akreditasyon kararı onaylandı. 2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlayan Kurumsal Akreditasyon Programı'na 60'a yakın üniversite başvurmuş, Akdeniz Üniversitesi ile birlikte 11 üniversite değerlendirme kapsamına alınmıştı.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan koordinesinde yürütülen akreditasyon çalışmaları kapsamında Akdeniz Üniversitesi Kalite Komisyonu, Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü, akademik ve idari birimleri ile geçirilen yoğun çalışma döneminin ardından YÖKAK tarafından yürütülen değerlendirme ile Akdeniz Üniversitesi Kurumsal Akreditasyon onayı almaya hak kazandı. Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılması amaçlanıyor.
"Kalite alanında bir ilk daha"
Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin Türk Yükseköğretim alanında yaşanılan değişimleri, kurumsal gelişim süreçlerini, bugüne kadar yakından takip ettiğini Türkiye'deki pek çok programa katılan ilk üniversiteler arasında yer aldığını ifade etti. Rektör Özkan, "Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliği 'Kurumsal Değerlendirme Programı', Yükseköğretim Kalite Kurulu 'Kurumsal Dış Değerlendirme Programı', 'EğitimÖğretim Program Akreditasyonları', 'Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmeleri' gibi akreditasyonların alınmasında ülkemizdeki ilk üniversiteler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kalite Kurulunun 2020 yılında anons ettiği 'Kurumsal Akreditasyon Programına' kabul alan 11 üniversiteden biri olarak da Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Turhan koordinesinde tüm birimlerimizle yoğun bir emek ve çalışma sonucunda bu akredite onayını aldık. Elbette bu bir ekip çalışması, bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Çalışmayı sürdüreceğiz"
Akdeniz Üniversitesi'nin YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon almaya hak kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas hocamız ile bir araya gelerek gelecek projeleri konuştuk. Kalite süreci daima gelişimi ve en iyiyi hedefleyen bir süreç. Bu bakımdan eğitimde kaliteyi artırmak ve uluslararası akreditasyonlar için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat'ta çocuklardan duygulandıran klip
YEREL HABERLER Manavgat'ta çocuklardan duygulandıran klip
Motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada Motosikletin yan refüje çarpması, sürücü ve yolcunun düştüğü anlar kameraya yansıdı Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin otomobile çarptığı anlar ...
ALKÜ’DEN tarım konusunda önemli adım
YEREL HABERLER ALKÜ’DEN tarım konusunda önemli adım
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti Yangında elleri ve ayakları yanan yaşlı kadını alevlerin arasından oğlu kurtardı Anne kızın yangında 20 koyunu, 95 lirası ve 7 bileziği yandı
YEREL HABERLER Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti Yangında ...
Alanya'da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın
YEREL HABERLER Alanya'da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın
28 Şubat mağduru Şimşek: "25 yıldır umudumu hiç yitirmedim" Hakan Şimşek: "Bugün geldiğimiz noktada 28 Şubat BÇG davasının asker hükümlülerinin ceza almış ve tutuklanmış olmaları biz mağdurlar açısından umut verici bir gelişme oldu" "2011 yılında kısmen haklarımızın geri verilmesi ve araştırmacı olarak memuriyete dönmememize izin verilmesi bu umudun birinci aşamasıydı" "25 yıldır, 28 Şubat sürecinden dolayı hala enkazın altında kalmış, ezilmiş, yaraları sarılmamış çok büyük bir kesim vardır. Bu gelişen yargı kararlarıyla bize yeni bir umut ışığı doğdu"
YEREL HABERLER 28 Şubat mağduru Şimşek: "25 yıldır umudumu hiç ...
Kemer Belediyesi'nden eğitime destek
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'nden eğitime destek
Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı
Kepez Belediyesi'nin ilköğretimi destekleme kursları başlıyor
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi'nin ilköğretimi destekleme kursları ...
Klimayı tamir ederken akıma kapılan çırak öldü
YEREL HABERLER Klimayı tamir ederken akıma kapılan çırak öldü
Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 sanığa toplam 88 yıl hapis
YEREL HABERLER Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 ...
Kemer Belediyesi'nden park çalışmaları
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'nden park çalışmaları
Antalya'da 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısının yeri değişti
YEREL HABERLER Antalya'da 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısının yeri ...
Deniz dibinde Roma dönemine ait sütun başı
YEREL HABERLER Deniz dibinde Roma dönemine ait sütun başı
Başkan Uysal Kuzey Makedonya'da Manastır Askeri İdadisi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Uysal Kuzey Makedonya'da Manastır Askeri ...
Muratpaşa ASSİM'de girişimci adayları sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Muratpaşa ASSİM'de girişimci adayları sertifikalarını ...
Yanan kökleri tek tek bulup söndürüyorlar Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor Eynif Ovası bölgesinde içten içe yanan ağaç kökleri tek tek söndürülüyor
YEREL HABERLER Yanan kökleri tek tek bulup ...
Çocukken duyduğu seslerle judoya başladı, milli takıma kadar yükseldi
YEREL HABERLER Çocukken duyduğu seslerle judoya başladı, milli ...
Manavgat Kaymakamlığına Abdulkadir Demir, Didim Kaymakamlığı’na Mustafa Yiğit atandı
YEREL HABERLER Manavgat Kaymakamlığına Abdulkadir Demir, Didim ...
Büyükşehirin Molaevleri’ne büyük ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehirin Molaevleri’ne büyük ilgi
Konyaaltı’ndan sağlık merkezlerine atık ilaç toplama kutusu desteği
YEREL HABERLER Konyaaltı’ndan sağlık merkezlerine atık ilaç toplama ...
Kaş'ın ayrıştırma tesisi ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Kaş'ın ayrıştırma tesisi ihalesi yapıldı
Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya´da bisikletlilerle buluştu
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya´da ...
Orman Bölge Müdürü: Manavgat'taki yangında dumanın ısıttığı yer yanmaya başladı
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürü: Manavgat'taki yangında dumanın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.