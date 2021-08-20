Korkuteli'de jandarmadan trafik denetimi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri trafik kontrollerini yoğun şekilde sürdürüyor.





Korkuteli’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim ve radar uygulamaları artırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 5 ilin geçiş noktasında bulunan ilçede trafik kazalarının azaltılmasına yönelik olarak radarlı hız kontrollerini artırdı. Jandarma tarafından kazalarının yoğunlukla meydana geldiği Naldöken yolu, Elmalı yolu ve Yazır mahalle içinde

hız limitini aşan sürücülere ceza ve denetimler yapılıyor. Hız limitlerini aşan sürücülere para cezası kesildi. Her yıl onlarca kişinin trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybettiği ve sakat kaldığı yollarda, jandarma trafik timleri tarafından yapılan denetimlerle radar ve asayiş uygulamalarını artırmasıyla kazalarda azalma olduğu bildirildi. Uygulama yapan jandarma ekiplerin, hız limitini aşan araçları durdurarak sürücülere hız limitlerine göre para cezaları uyguladığı kaydedildi. Radar uygulaması ile birlikte sürücülerin evrakları da kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda çok sayıda araç kontrol edildi, hız kurallarına uymayan sürücülere trafik cezası kesildi.

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