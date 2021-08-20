ALKÜ'den aşure ikramı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), muharrem ayı dolayısıyla akademik ve idari personeline aşure ikramında bulundu.

Birliğin, beraberliğin, bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü kapsamında gerçekleştirilen ikram programı cuma namazı çıkışında ALKÜ yerleşkesinde düzenlendi. Programa, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, daire başkanları, akademik ve idari personel katıldı. ALKÜ’lü akademik ve idari personellerin muharrem ayını kutlayan Rektör Kalan, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure gibi toplumun ortak değerlerine sahip çıkılmasının dostluk ve kardeşliğin pekişmesinde önemli yere sahip olduğunu dile getirdi.

“20 eylülde yüz yüze eğitim başlıyor"

Eğitim Fakültesi bahçesinde aşure ikramı öncesinde bir açıklamada bulunan Rektör Kalan, “Covid19 pandemisinden dolayı zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sebeple birbirimize uzak kaldık, mesafeli kaldık. Bu süreçte biraz daha idare etmemiz gerekiyor. Dün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında bazı kararlar alındı. Gerekli

tedbirlerin alınmasıyla birlikte yüz yüze eğitimin başlatılması yönündeydi. Üniversitemizde 20 Eylül tarihi itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak. Biraz birbirimize uzak kaldık. Bu güzel başlangıcı da böyle anlamlı bir günde yapmak istedik. Muharrem ayında meslektaşlarımız ve mesai arkadaşlarımız ile bir araya gelmek istedik. Aşure içinde birbirinden farklı pek çok gıdayı bulundurur. Hepsinin tadı da birbirinden farklıdır. Hepsi bir araya geldiğinde güzel bir lezzet verir. İşte bizde farklılıkların bir araya geldiği ALKÜ Ailesi olarak güzel bir tat oluşturabilmek için bir aradayız” dedi.

Ardından eğitim fakültesi bahçesinde toplanan ALKÜ ailesine aşure ikramı

yapıldı.

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