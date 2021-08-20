Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı

İHA

Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı

Manavgat Belediyesi, muharrem ayı nedeniyle, yangının en çok zarar verdiği mahallelerden birisi olan Belenobası ve bölgeye yakın olan mahallelerde vatandaşlara aşure ikram etti.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, aşureyi geçtiğimiz günlerde Belenobası, Hocalı, Saraçlı, ve Gebece mahallelerinde yangından etkilenen vatandaşlar için kurulan Sahra Mutfağı Aşevi’nde pişen yemekler ile birlikte dağıttı. Belediye ekipleri, 500 kişinin faydalandığı yemek ve aşureyi, tek kullanımlık kaplara koyarak vatandaşlara dağıttı. Geçmiş olsun dilekleriyle yemeklerini ve aşurelerini alan yangın zede vatandaşlar, Manavgat Belediyesi’nin ilk günden itibaren yanlarında olduklarını belirterek Başkan Şükrü Sözen ve ekibine teşekkür etti.
Belenobası Mahallesi merkezine kurulan aşevi ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmak istediklerini belirten Sözen, tüm imkanlarını paylaşmaya devam edeceklerini belirti. Başkan Sözen, “ Manavgat Belediyemiz, bu zorlu süreçte birlik, beraberlik ve paylaşım duygusunu güçlendirmeye devam ediyor. Geleneksel kültürümüzün bir parçası olan aşureyi, yangınzede vatandaşlarımızla paylaşarak onlara ikram etmek istedik. Bölge halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkın imkanlarını halkla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALKÜ'den aşure ikramı
YEREL HABERLER ALKÜ'den aşure ikramı
Başkan Yücel'den yayla yollarına asfalt müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Yücel'den yayla yollarına asfalt müjdesi
Korkuteli'de jandarmadan trafik denetimi
YEREL HABERLER Korkuteli'de jandarmadan trafik denetimi
Başkan Böcek’ten, yangınzede Emine Şen'e yardım eli
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten, yangınzede Emine Şen'e yardım eli
Alanya Belediyesi'nden Oba ve Karakocalı'da yol çalışması
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nden Oba ve Karakocalı'da yol ...
ALKÜ’LÜ sporcu ciritte dünya 8. oldu
YEREL HABERLER ALKÜ’LÜ sporcu ciritte dünya 8. oldu
Akdeniz Üniversitesi kurumsal akreditasyon onayı alan ilk üniversitelerden oldu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi kurumsal akreditasyon onayı alan ...
Manavgat'ta çocuklardan duygulandıran klip
YEREL HABERLER Manavgat'ta çocuklardan duygulandıran klip
Motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada Motosikletin yan refüje çarpması, sürücü ve yolcunun düştüğü anlar kameraya yansıdı Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin otomobile çarptığı anlar ...
ALKÜ’DEN tarım konusunda önemli adım
YEREL HABERLER ALKÜ’DEN tarım konusunda önemli adım
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti Yangında elleri ve ayakları yanan yaşlı kadını alevlerin arasından oğlu kurtardı Anne kızın yangında 20 koyunu, 95 lirası ve 7 bileziği yandı
YEREL HABERLER Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti Yangında ...
Alanya'da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın
YEREL HABERLER Alanya'da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın
28 Şubat mağduru Şimşek: "25 yıldır umudumu hiç yitirmedim" Hakan Şimşek: "Bugün geldiğimiz noktada 28 Şubat BÇG davasının asker hükümlülerinin ceza almış ve tutuklanmış olmaları biz mağdurlar açısından umut verici bir gelişme oldu" "2011 yılında kısmen haklarımızın geri verilmesi ve araştırmacı olarak memuriyete dönmememize izin verilmesi bu umudun birinci aşamasıydı" "25 yıldır, 28 Şubat sürecinden dolayı hala enkazın altında kalmış, ezilmiş, yaraları sarılmamış çok büyük bir kesim vardır. Bu gelişen yargı kararlarıyla bize yeni bir umut ışığı doğdu"
YEREL HABERLER 28 Şubat mağduru Şimşek: "25 yıldır umudumu hiç ...
Kemer Belediyesi'nden eğitime destek
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'nden eğitime destek
Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı
Kepez Belediyesi'nin ilköğretimi destekleme kursları başlıyor
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi'nin ilköğretimi destekleme kursları ...
Klimayı tamir ederken akıma kapılan çırak öldü
YEREL HABERLER Klimayı tamir ederken akıma kapılan çırak öldü
Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 sanığa toplam 88 yıl hapis
YEREL HABERLER Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 ...
Kemer Belediyesi'nden park çalışmaları
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'nden park çalışmaları
Antalya'da 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısının yeri değişti
YEREL HABERLER Antalya'da 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısının yeri ...
Deniz dibinde Roma dönemine ait sütun başı
YEREL HABERLER Deniz dibinde Roma dönemine ait sütun başı
Başkan Uysal Kuzey Makedonya'da Manastır Askeri İdadisi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Uysal Kuzey Makedonya'da Manastır Askeri ...
Muratpaşa ASSİM'de girişimci adayları sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Muratpaşa ASSİM'de girişimci adayları sertifikalarını ...
Yanan kökleri tek tek bulup söndürüyorlar Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor Eynif Ovası bölgesinde içten içe yanan ağaç kökleri tek tek söndürülüyor
YEREL HABERLER Yanan kökleri tek tek bulup ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.