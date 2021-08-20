Korkuteli' de yaz Kur'an kursları sona erdi

Korkuteli’dei 5 Temmuz tarihinde başlayan yaz Kur’an kursu sona erdi.





Korkuteli’nde 2 bin 725 çocuğun 140 camii ve Kur’an kursunda eğitim gördüğünü ifade eden İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, “Bu yıl da her yıl olduğu gibi milyonlarca öğrencimiz, cami ve Kur’an kurslarımızda yaz Kur’an kursu için geldiler. İlçemizde 140 kurs ve camide 175 sınıfta 2bin 725 öğrenci camii ve Kur’an kursunda öğrenim gördü. Özellikle dini bilgiler, peygamber efendimizin hayatı, Kur’an okuma, milli ve manevi değerlerimizi öğrenme noktasında güzel hizmetler oldu. 5 Temmuz’da başlayan Yaz Kur’an kurslarımız 20 Ağustos tarihi itibariyle sona erdi. Alaaddin Mahalle Muhtarlığı da Çocuklarımıza çorba ikramında bulundular. Çok şükür halkımızın yaz Kur’an kurslarına teveccühü çok yüksek. Biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çünkü bu kurslarımız çok önemli. Halkımızın genel itibariyle dini bilgilerini öğrendiği en önemli yerlerden birisi Yaz Kur’an kurslarıdır” dedi.

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