Alanyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

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Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek olan Alanyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'e deplasmanda Medipol Başakşehir'i 10 yenerek, 3 puanla başlayan Aytemiz Alanyaspor, Altay karşılaşmasından da 3 puan hedefliyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki son antrenman, ısınma çalışmasıyla başlarken, ardından iki grup halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman dar alanda çift kale taktik ağırlıklı maçla sona erdi. Sıcak ve nemli hava futbolcuları bir hayli zorladı. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Aytemiz AlanyasporAltay karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

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