Antalya’da 5 bin 710 şahıs sorgulandı, aranan 9 şahıs yakalandı

Antalya’da yapılan ‘Akdeniz Huzur Uygulaması’ kapsamında 5 bin 710 şahıs sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. İncelenen 133 araca ise 110 bin 450 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Akdeniz Huzur Uygulaması’ çalışması gerçekleştirildi. Birçok ilçede eş zamanlı yapılan uygulamada 5 bin 710 şahıs sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. 1 şahsa 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Bin 31 araç incelendi, 133 araca 110 bin 450 TL para cezası uygulanırken 2 araç trafikten men edildi. Öte yandan, çalışmada 500 iş yeri denetlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.