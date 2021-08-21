Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı yandı Ziraat Odası Başkanı Metin: “27 bin dönüm alanda zarar meydana geldi” “Manavgat çiftçisinin zararı 90 - 100 milyon TL”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı yandı Ziraat Odası Başkanı Metin: “27 bin dönüm alanda zarar meydana geldi” “Manavgat çiftçisinin zararı 90 - 100 milyon TL”

İHA

Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı yandı Ziraat Odası Başkanı Metin: “27 bin dönüm alanda zarar meydana geldi” “Manavgat çiftçisinin zararı 90 - 100 milyon TL”

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, 28 Temmuzda başlayıp 15 gün devam eden yangınlarda 1718 bin dönümü Zeytin olmak üzere 27 bin dönüm alanda zarar meydana geldiğini söyledi. 500 bin civarında zeytin ağacının yandığını belirten Ziraat Odası Başkanı Metin, Manavgat ekonomisine ve çiftçisine zararının 90100 milyon lira civarında olduğunu söyledi.
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, 28 Temmuz'da başlayıp 15 gün devam eden yangınlarda acı bilançoyu açıkladı. Orman yangınında zarar gören tarım alanlarında ön tespitlerin tamamlandığını belirten Metin, kesin tespitlerin Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılmaya başlandığını söyledi. Şu ana kadar 27 bin dönüm meyve ve tarım alanında hasar olduğunu belirten Metin, “Bunların 1718 bin dönümü zeytin ağaçlarından oluşuyor. Yanan zeytin bahçelerinde 500 bin civarında zeytin ağacının yandığını tahmin ediyoruz. Bunların içinde ufak tefek kurtulanlar olabilir ama sahada en az 500 bin zeytinin yandığını tahmin ediyoruz. Bunların da Manavgat ekonomisine, Manavgat çiftçisine zararı 90 100 milyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

"3 bin ton yağı 30 TL’den çarptığımız zaman 90 milyon TL para eder"
Metin açıklamasına şöyle devam etti: “Nasıl derseniz, 500 bin zeytin ağacından fidan başına 30 kilo zeytin verdiğini düşünürsek 15 bin ton zeytinin bu sene yağı çıkmayacak demektir. 15 bin zeytinin de 5’de 1 oranında yağ verdiğini düşünürsek 3 bin ton civarında yağ çıkacaktır. 3 bin ton yağı 30 TL’den çarptığımız zaman 90 milyon TL para eder. 90 ile 100 milyon arasında üreticinin yıllık kaybı olduğunu düşünüyoruz. Konuyu bakanlık yetkililerimize, genel müdürümüze ilettik. Konunun vahametini, ne kadar zararımız olduğunu söyledik. Bakanlık yetkilileri de bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağını söylediler. İnşallah üreticimin yaralarını sarmak için yıllık kaybını bu yıl için öderler. Genel müdürün önerisi bu zararın karşılanacağı olmuştu. İnşallah üreticilerimizin yarası bir nebze de olsa sarılır diye düşünüyorum. Bunun yanında en az 4 5 bin tonu defne ağacı. Defnenin de zararı bir hayli yüksek. Bunların da nasıl çiftçinin hayvanı yanıyorsa hayvan zararını ödüyorsak defne için de zararların karşılanması için taleplerimizi bakanlık yetkililerine ilettik. Umarım yanan defne ağaçları için de gerekli çalışmalar yapılır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akseki’de asfalt çalışması
YEREL HABERLER Akseki’de asfalt çalışması
Antalya’da 5 bin 710 şahıs sorgulandı, aranan 9 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da 5 bin 710 şahıs sorgulandı, aranan 9 şahıs ...
Su altında felaketleri resmetti
YEREL HABERLER Su altında felaketleri resmetti
Mavi bayraklı plajlara çevre dostu enerji
YEREL HABERLER Mavi bayraklı plajlara çevre dostu enerji
Alanya'da 600 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya'da 600 gram esrar ele geçirildi
Alanyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi
YEREL HABERLER Deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi
AESOB Başkanı Dere," Okulların açılmasıyla sıkıntılar geride kalacak"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere," Okulların açılmasıyla sıkıntılar ...
Korkuteli' de yaz Kur'an kursları sona erdi
YEREL HABERLER Korkuteli' de yaz Kur'an kursları sona erdi
TMO, Korkuteli'de arpa satışına başladı
YEREL HABERLER TMO, Korkuteli'de arpa satışına başladı
Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı
ALKÜ'den aşure ikramı
YEREL HABERLER ALKÜ'den aşure ikramı
Başkan Yücel'den yayla yollarına asfalt müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Yücel'den yayla yollarına asfalt müjdesi
Korkuteli'de jandarmadan trafik denetimi
YEREL HABERLER Korkuteli'de jandarmadan trafik denetimi
Başkan Böcek’ten, yangınzede Emine Şen'e yardım eli
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten, yangınzede Emine Şen'e yardım eli
Alanya Belediyesi'nden Oba ve Karakocalı'da yol çalışması
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nden Oba ve Karakocalı'da yol ...
ALKÜ’LÜ sporcu ciritte dünya 8. oldu
YEREL HABERLER ALKÜ’LÜ sporcu ciritte dünya 8. oldu
Akdeniz Üniversitesi kurumsal akreditasyon onayı alan ilk üniversitelerden oldu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi kurumsal akreditasyon onayı alan ...
Manavgat'ta çocuklardan duygulandıran klip
YEREL HABERLER Manavgat'ta çocuklardan duygulandıran klip
Motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada Motosikletin yan refüje çarpması, sürücü ve yolcunun düştüğü anlar kameraya yansıdı Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin otomobile çarptığı anlar ...
ALKÜ’DEN tarım konusunda önemli adım
YEREL HABERLER ALKÜ’DEN tarım konusunda önemli adım
Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti Yangında elleri ve ayakları yanan yaşlı kadını alevlerin arasından oğlu kurtardı Anne kızın yangında 20 koyunu, 95 lirası ve 7 bileziği yandı
YEREL HABERLER Anne kız yangında tüm birikimlerini kaybetti Yangında ...
Alanya'da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın
YEREL HABERLER Alanya'da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın
28 Şubat mağduru Şimşek: "25 yıldır umudumu hiç yitirmedim" Hakan Şimşek: "Bugün geldiğimiz noktada 28 Şubat BÇG davasının asker hükümlülerinin ceza almış ve tutuklanmış olmaları biz mağdurlar açısından umut verici bir gelişme oldu" "2011 yılında kısmen haklarımızın geri verilmesi ve araştırmacı olarak memuriyete dönmememize izin verilmesi bu umudun birinci aşamasıydı" "25 yıldır, 28 Şubat sürecinden dolayı hala enkazın altında kalmış, ezilmiş, yaraları sarılmamış çok büyük bir kesim vardır. Bu gelişen yargı kararlarıyla bize yeni bir umut ışığı doğdu"
YEREL HABERLER 28 Şubat mağduru Şimşek: "25 yıldır umudumu hiç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.