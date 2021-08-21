İşletmenin emektar motorunu gülerek çaldılar Motor hırsızlarının, hırsızlık anları anbean kameralara yansıdı İşletme sorumlusu Yalçın: “Motorun bulunması için para ödülü bile koyabilirim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşletmenin emektar motorunu gülerek çaldılar Motor hırsızlarının, hırsızlık anları anbean kameralara yansıdı İşletme sorumlusu Yalçın: “Motorun bulunması için para ödülü bile koyabilirim”

İHA

İşletmenin emektar motorunu gülerek çaldılar Motor hırsızlarının, hırsızlık anları anbean kameralara yansıdı İşletme sorumlusu Yalçın: “Motorun bulunması için para ödülü bile koyabilirim”

Antalya’da bulunan bir döner salonuna ait motosikleti çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların motosikleti çalarken pişkin pişkin gülmeleri ise şoke etti. İşletme sorumlusu Emine Gökşen Yalçın ise çalınan motorun, döner salonunun emektarı olduğunu belirterek, bulunması için para ödülü bile koyabileceğini söyledi. Emektarı çalındığı için çok üzüldüğünü dile getiren Yalçın, “İnanılmaz üzgünüm. Kolumu kaldıracak halim yok. Diğer motosikletlere bir şey olsa bu kadar üzülmezdim” dedi.
Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir döner salonunda 19 Ağustos Perşembe akşamı saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, döner salonu önünde bulunan kurye motosikletin anahtarı üzerinde unutuldu. Salonun önüne gelen 2 genç ise önce etrafa baktı, sonra anahtarı inceledi. Gençler, gülerek motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Ertesi gün işyerine gelen işletme sahipleri motosikleti göremeyince çalışanların götürdüğünü düşündü. Tüm çalışanlar işe geldiğinde motosikletin çalındığı anlaşıldı. İş yerinde bulunan güvenlik kameraları ise olayı ortaya çıkardı. Güvenlik kameralarını izleyen işletme sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme başlattı. Kamera kayıtlarında yüzleri açıkça belli olan motosiklet hırsızları ise her yerde aranıyor. İşletme sahibi aile, çalınan motosikletin emektarları olduğunu belirterek, götüren kişilerden geri getirmelerini talep etti.

“Benim için çok değerli olan, anne baba yerine koyduğum bir motor”
Dönercinin işletme sorumlusu Emine Gökşen Yalçın, “Burası bir aile şirketi. Başımıza gelen tatsız bir olay çok üzdü bizi. Emektar motorumuz, benim için çok değerli olan, anne baba yerine koyduğum bir motor. Bizim yükümüzü, bizimle beraber döner salonunun büyümesindeki faktörü çok fazla. O yüzden çok önemliydi bizim için. 2 gün önce akşam 00.30 sıralarında maalesef dikkatsizlikten dolayı anahtar üzerinde unutulmuş iki tane genç çocuk, motoru alıp gitmişler. İnanılmaz üzgünüm. Kolumu kaldıracak halim yok. Diğer motosikletlere bir şey olsa bu kadar üzülmezdim” diye konuştu.

"Para ödülü bile verebilirim”
Çalınan motor için para ödülü bile verebileceğini söyleyen Yalçın, “Çalındığını duyduğum anda, işin garip yani sabahleyin eşimle kahve içerken, işyeri ile ilgili konuştuk. Arıza veren motorları satalım sonuçta anne kuzuları biniyor o motorlara benim için çok önemli. Ama emektarı asla satmayacağım. Emektar dediğim motorda çalınmış haberimiz yok. O sevgiyi hissetmiş gibi sabah bunu dile getirdim. İşyerine geldiğimde personel götürdü sandık göremeyince. Sonra hepsi birden gelince motoru göremeyince gittiğini fark ettik. Kamera kayıtlarından gördüğümüzde zaten motor yoktu. Polis memurlarına da söyledim, lütfen o motoru geri getirsinler. O benim için çok değerli bunun için para ödülü bile verebilirim bu kadar önemli. Bulunsun diye çok dua ediyorum. 10 yıldır bizimle olan bir motordu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kemer’de takades çiçeği açacak
YEREL HABERLER Kemer’de takades çiçeği açacak
Kaçak yaban keçisi avlamaya çalışan avcılara 10 bin lira ceza Akseki’de av koruma ekipleri kaçak avlanmaya göç açtırmıyor
YEREL HABERLER Kaçak yaban keçisi avlamaya çalışan avcılara 10 bin ...
Çekmecede telefonları gören hırsız hangisini çalacağına karar vermede zorlandı Cep telefonu hırsızlık anları güvenlik kamerasında Kameranın birinin yönünü değiştirdi, diğerine yakalandı
YEREL HABERLER Çekmecede telefonları gören hırsız hangisini ...
Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı yandı Ziraat Odası Başkanı Metin: “27 bin dönüm alanda zarar meydana geldi” “Manavgat çiftçisinin zararı 90 - 100 milyon TL”
YEREL HABERLER Manavgat orman yangınında 18 bin dönüm zeytin ağacı ...
Akseki’de asfalt çalışması
YEREL HABERLER Akseki’de asfalt çalışması
Antalya’da 5 bin 710 şahıs sorgulandı, aranan 9 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da 5 bin 710 şahıs sorgulandı, aranan 9 şahıs ...
Su altında felaketleri resmetti
YEREL HABERLER Su altında felaketleri resmetti
Mavi bayraklı plajlara çevre dostu enerji
YEREL HABERLER Mavi bayraklı plajlara çevre dostu enerji
Alanya'da 600 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya'da 600 gram esrar ele geçirildi
Alanyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi
YEREL HABERLER Deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi
AESOB Başkanı Dere," Okulların açılmasıyla sıkıntılar geride kalacak"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere," Okulların açılmasıyla sıkıntılar ...
Korkuteli' de yaz Kur'an kursları sona erdi
YEREL HABERLER Korkuteli' de yaz Kur'an kursları sona erdi
TMO, Korkuteli'de arpa satışına başladı
YEREL HABERLER TMO, Korkuteli'de arpa satışına başladı
Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı
ALKÜ'den aşure ikramı
YEREL HABERLER ALKÜ'den aşure ikramı
Başkan Yücel'den yayla yollarına asfalt müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Yücel'den yayla yollarına asfalt müjdesi
Korkuteli'de jandarmadan trafik denetimi
YEREL HABERLER Korkuteli'de jandarmadan trafik denetimi
Başkan Böcek’ten, yangınzede Emine Şen'e yardım eli
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten, yangınzede Emine Şen'e yardım eli
Alanya Belediyesi'nden Oba ve Karakocalı'da yol çalışması
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nden Oba ve Karakocalı'da yol ...
ALKÜ’LÜ sporcu ciritte dünya 8. oldu
YEREL HABERLER ALKÜ’LÜ sporcu ciritte dünya 8. oldu
Akdeniz Üniversitesi kurumsal akreditasyon onayı alan ilk üniversitelerden oldu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi kurumsal akreditasyon onayı alan ...
Manavgat'ta çocuklardan duygulandıran klip
YEREL HABERLER Manavgat'ta çocuklardan duygulandıran klip
Motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada Motosikletin yan refüje çarpması, sürücü ve yolcunun düştüğü anlar kameraya yansıdı Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin otomobile çarptığı anlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.