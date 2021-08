‘Uyutun yaşamaz’ dediler, vücudunun yarısı yanan tosun hayata tutundu Manavgat yangınında yaralanan tosun 3 gün sonra ayağa kaldırıldı Tosunun tedavisi Bursa’da devam ediyor

Manavgat’taki orman yangınında vücudunun çoğu bölgesi yanan ve yaşamasından umut kesildiği için uyutulması gerektiği söylenen tosun, Sahra Hastanesi’nde yapılan tedavi sonucu ayağa kalktı.

Manavgat’ta, 28 Temmuz’da başlayan orman yangınları, bölgede yaşayan canlıları olumsuz yönde etkilerken yangın bölgesinden kurtarılan hayvanlar, Manavgat’ta kurulan Sahra Hastanesi’nde tedavi ediliyor. Yangından etkilenen hayvanlar için Türkiye’nin dört bir yanından gelen veterinerler seferber olurken sahra hastanesinde yangından etkilenen yüzlerce hayvan tedavi edilerek iyileştirildi. Hayvanları iyileştirmek ve tekrar doğal yaşamına kavuşturmak için gece gündüz mücadele eden gönüllüler, yaşamasından umut kesilen tosunu tekrar ayağa kaldırmayı başardı.



3 gün sonra ayağa kaldırıldı

Yangın bölgesinde sahibi tarafından kamyonete bindirilmek isterken kaçan ve yanan ormanlık içerisine giren tosun, yangın nedeniyle vücudunun çoğu bölgesi yanarak yaralandı. Vücudunun yarısı yanan tosun, uzun bir zaman sonra, bölgedeki hayvanları tedavisi için yanan ormanlık alana giden HAYTAP ekibi tarafından bulundu. Yanıkları nedeniyle yaşamasından umut kesilen tosun, Sahra Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaşamaz gözüyle bakılan ve uyutulması gerektiği söylenen tosun, oksijen, yanık kremleri ile tedavi edilerek 3 gün sonra ayağa kaldırıldı. Sahibinden satın alınan tosunun, HAYTAP’ın Bursa’da bulunan emekli hayvanlar çiftliğinde tedavisi devam ediyor.



"Uyutun yaşamaz dediler, 3 gün sonra ayağa kaldırdık"

Tosunun tedavisi için canla başla mücadele eden Veteriner Teknikeri Merve Gülistan Aydın, her canlının yaşamının önemli olduğunu belirtirken yaşamasından umut kesilen tosunun 3 gün sonra ayağa kaldırdıklarını söyledi. Veteriner Teknikeri Aydın, “Tosun yaklaşık 10 gün önce bize gelen canlılardan bir tanesi. Ekiplerimiz araziye gidip oradaki hayvanlara müdahale ederken tosun ile karşılaşıyor. Ve sahibinin isteği üzerine Sahra Hastanesi çadırımıza geliyor. Yaklaşık 10 gündür ekip arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz ile birlikte tedavi sürecini yürüttük. Bursa’daki emekli hayvanların çiftliğine getirdik, tedavisine burada devam ediyoruz. Birçok kişi yaşayamayacağını söyledi. Hatta uyutulması gerektiğini söyledi. Ama buna rağmen hepimiz gece gündüz onu hayatta tutabilmek için çabalayarak bu söylemlerden 3 gün sonra ayağa kaldırabildik” dedi.



"İkizi, samanların altında yandı"

Bu tosun gibi birçok hayvanın hikayesi olduğunu ifade eden Aydın, “Hep beraber çok büyük bir mücadele verdik. HAYTAP çok güzel destek oldu bize, en güzel ilaçları getirdi. En iyi tedavileri uygulayabilmemiz için bütün şartları iyileştirdi. Bunun gibi daha bir sürü can var hikâyesi olan. Hatta bir ikiz kardeşi var. O maalesef yangında samanların arasına saklandığı için onu kaybettik. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur ve kırlarda koşarken sizlerle görüntülerini paylaşırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.