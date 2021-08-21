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Ailesinde 12 kişi korona oldu iyileşti, aşı olmadığı için hastanede yaşam mücadelesi veriyor: “Kendimi dövmek istiyorum” Aşı olmadığı için günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veriyor: “Çok pişmanım”

İHA

Ailesinde 12 kişi korona oldu iyileşti, aşı olmadığı için hastanede yaşam mücadelesi veriyor: “Kendimi dövmek istiyorum” Aşı olmadığı için günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veriyor: “Çok pişmanım”

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Alparslan Aslan ve ailesinden 12 kişi, bayram ziyareti esnasında korona virüse yakalandı. Ailede aşılı olanlar iyileşirken, sürekli aşı olmayı erteleyen Arslan, günlerdir hastanede makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Vatandaşların kendisi gibi aşı olmayı ertelememesi gerektiğini söyleyen Arslan, “O kadar pişmanım ki 12 kişiden 81 yaşındaki KOAH hastası kayınpederim, kayınvalidem 75 yaşında böbrek ve şeker hastası. Hepsi iyileştiler. Sülalede hasta bir ben varım. Yaşlıların iyileşip de benim burada sürünüyor olmam benim için bana yeter” dedi.
Alanya’da yaşayan ve turizm işi ile uğraşan 52 yaşındaki Alparslan Arslan, ailesiyle birlikte bayram ziyareti yaptığı esnada korona virüse yakalandı. Ailesinde 80 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kayınpederi bile iyileşirken aşı vurulmayı sürekli erteleyen Arslan, iyileşemedi. 21 gündür korona virüsle savaşan Arslan, çok pişman olduğunu söyleyerek, elinde olsa kendini döveceğini belirtti. Arslan’ın makineye bağlı yaşam mücadelesi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor.

“Akli muhakemelerim de yerinde olmasına rağmen, 2 defa mesaj gelmesine rağmen aşı olmayı erteledim”
52 yaşında aşı olmadığı için korona virüsü ağır geçiren Alparslan Arslan, “Turizm ile uğraşıyorum. Bayramın üçüncü günü bayram ziyareti sırasında abimle bayramlaşmaya gitmiştik. Orada eşim, abimden virüs kapmış. Abim 3 gün sonra aradı ben pozitifim test yaptırdım diye. Biz de yaptırdık. Önce eşimde sonra kızımda ve bende çıktı. Eşim akraba ziyaretine gidiyor annesi tarafına orada bütün hepsine bulaştırıyor. Toplam 12 kişi virüs kapmış durumdayız. Fakat aşı olmayan içimizde kızım, bacanağımın oğlu ve ben varım. Ben normalde eğitim seviyesi olarak doktora seviyesindeyim. Akli muhakemelerim de yerinde olmasına rağmen, 2 defa mesaj gelmesine rağmen aşı olmayı erteledim. Bugün olurum yarın olurum derken 31 Temmuz’da virüsü kaptığımız ortaya çıktı. O günden beri 21 gün oldu. 10 gün evde geri kalan kısmı hastanede geçiyor. Şu an kullandığım cihazı iki haftalığına 3 bin 500 TL’ye kiraladık” diye konuştu.

“Kendimi dövmek istiyorum”
Aşı olmadığı için kendini dövmek istediğini belirten Arslan, “Şu an cihaza bağlı olarak nefes alabiliyorum. Tuvalete 23 günde bir gidebiliyorum. İdrarımı şişeye yapıyorum. Ciddi nefes sorunu yaşıyorum. İnsanlar acil şekilde aşıya gitsin. Şuanda kendimi yargıladığım zaman, kendime çok kızıyorum. Cezalandırabilsem kendimi dövmek istiyorum. Mücadelemizi veriyoruz. Bu konuda 1 dakika bile aşılarınızı geciktirmeyin. Fırsatını bulan hemen aşısını olsun. Çok pişmanım. Aşı karşıtı olanlara, teyit etmek isteyenlere, ciddi bir tavır içerisindeyim. Halkı aldatanlara inanmasınlar. Şu halimi gördükçe kendimi tanıyamıyorum” şeklinde konuştu.

“Bütün fabrika ayarlarım bozuldu”
Arslan, “O kadar pişmanım ki 12 kişiden 81 yaşındaki KOAH hastası kayınpederim, kayınvelidem 75 yaşında böbrek ve şeker hastası. Hepsi iyileştiler. Sülalede hasta bir ben varım. Yaşlıların iyileşip de benim burada sürünüyor olmam benim için bana yeter. Aşı vurulanlar o kadar kolay atlatıyor ki ben ilk defa hastaneye yatıyorum. Nezle olup 1 bardak limonla iyileşirdim. Bütün fabrika ayarlarım bozuldu. Bu kadar alt üst olacağımı tahmin etmiyordum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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