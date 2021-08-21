Bakan Kasapoğlu'ndan Manavgat'ta inceleme (2)



BAKAN KASAPOĞLU, ANTALYA'DA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da öğrencilere akademik girişimcilik alanında eğitim vermeyi amaçlayan LimitlessMakers adlı yaz kamp programına katılanlarla bir araya geldi.

Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından Antalya'ya gelerek Muratpaşa Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler Bakan Kasapoğlu'nu çiçekle karşıladı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra yurdun etkinlik salonunda LimitlessMakers adlı yaz kampı programına katıldı. Öğrencilere akademik girişimcilik alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve insanlık yararına teknoloji üretim basamaklarını öğrencilerin kavramasını sağlamak adına tasarlanmış etkinlikte Bakan Kasapoğlu, programa katılanlarla söyleşi yaptı. Söyleşi basına kapalı gerçekleştirildi.

2 Ağustos29 Ağustos tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi desteğiyle düzenlenen LimitlessMakers adlı programın 4 hafta süreceği ve 12 şehirden 39 erkek, 22 kız öğrencinin programa kabul edildiği belirtildi.Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-08-21 18:16:53



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